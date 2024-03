BBB 24: Fernanda comenta mudança de atitude de brother: "Ele não aceita"

'Tá acreditando que os amigos são fortes', Em conversa com aliados, Fernanda critica reação de brother durante o Sincerão de segunda-feira, 11

Em papo nesta segunda-feira, 11, na área externa da casa do BBB 24, Lucas Henrique comenta sobre o Paredão desta semana, que ele enfrenta contra Yasmin e Isabelle. O capoeirista diz que, caso ele saia, as aliadas podem votar em Matteus e afirma que o gaúcho será eliminado.

Pitel discorda da aliada e diz que Matteus "está mostrando as asas". A assistente social, então, conta para Lucas sobre a reação do estudante de engenharia agrícola ao ser colocado por ele como Bobo da Corte no Sincerão. "Ele começou a dançar", Pitel diz.

"Olha que doido, não sabia disso não", Lucas Henrique reage. "Ele não aceita ouvir as coisas, é muito frágil",Fernanda opina. "Sensível à críticas, não gosta de ser questionado", Giovanna adiciona.

"Aí ele fala: 'Ai, eu não sou pai de fulano'. Aí aparece lá, fulano, menos cinquenta estalecas. Aí ele: 'Cadê o fulano? O que tá acontecendo?", Raquele também fala sobre Matteus.

"Geralmente as pessoas quando ficam assim sensíveis à críticas, é porque elas se acham muito boas. E aí não aceita de jeito nenhum. 'Eu sou ótimo, eu sou muito legal, eu sou muito correto, eu sou muito justo, eu sou muito bom, então por que você tá falando isso de mim?" , Fernanda continua a falar sobre o brother.

"É mais ou menos por aí", Giovanna concorda com a carioca. "Fiquei perplexo agora, eu não imaginei", Lucas reage novamente. "Exatamente, surpreendeu todo mundo. Porque ele tá tendo a mesma atitude infantil do resto", diz a mineira.

"Pra mim é infantilidade. E chamar de infantil não pode", Pitel também opina. "Eu só acho que tá acontecendo isso porque ele tá acreditando que os amigos são fortes. Aí deu uma confiança tipo: 'Minha galera tá comigo, minha galera tá grande na parada. Eu não preciso mais ser o bonzinho do negócio", Fernanda encerra a conversa.

Alane e Bia repercutem atitude de Yasmin

Alane repercutiu a atitude de Yasmin Brunet de pedir o acessório de cabelo que a bailarina estava usando. Durante uma dinâmica na tarde desta terça-feira, 21, no Big Brother Brasil 24, a modelo pediu seu pertence de volta no meio da explicação da apresentadora.

Após o final da dinâmica, Alane comentou sobre o ocorrido em conversa com Matteus, Beatriz, Davi e Isabelle na academia da casa.