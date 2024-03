BBB24: Alane e Bia repercutem atitude de Yasmin: "35 anos uma mulher dessa"

Alane repercutiu o fato de Yasmin ter pedido um acessório seu de volta no meio de uma dinâmica do BBB 24

Alane repercutiu a atitude deYasmin Brunet de pedir o acessório de cabelo que a bailarina estava usando. Durante uma dinâmica na tarde desta terça-feira, 21, no Big Brother Brasil 24, a modelo pediu seu pertence de volta no meio da explicação da apresentadora.

Após o final da dinâmica, Alane comentou sobre o ocorrido em conversa com Matteus, Beatriz, Davi e Isabelle na academia da casa.

A paraibana começou contando que não percebeu do que se tratava quando Yasmin a chamou no meio da dinâmica. "Eu falei 'tá feio?' porque eu realmente não me toquei. Ai ela 'minha liga, né? Depois de tudo'", contou a sister. "Meu Deus!", reagiu Matteus.

Em seguida, Alane disse que estava quase iniciando a brincadeira quando foi chamada pela loira. "Tem 12 anos", ironizou Bia sobre Yasmin. "Que idade tem? Olha!", reagiu Alegrete indignado. "35 anos uma mulher dessa", respondeu a vendedora.

A bailarina seguiu narrando como foi o diálogo com a loira. "Sendo que ela estava de cabelo molhado, ela não ia prender o cabelo dela. Ela só queria de birra mesmo". Na sequência, Alane contou que devolveu o acessório e chamou a herdeira de Luiza Brunet de 'baixa'. "Eu chamei, só que eu não queria brigar no meio da publicidade", explicou.