BBB 24: Cheia de raiva, Yasmin exige que sister devolva seu pertence

Após dizer que desejava 'estourar a cara' de sister, Yasmin exige que participante lhe devolva seu acessório de cabelo; modelo ficou irritada

A modelo Yasmin Brunet ficou bastante irritada durante uma ação na casa do BBB 24 na tarde desta terça-feira, 12. Após falar que tinha vontade de "estourar a cara" de uma participante ao vê-la com seu acessório de cabelo, a loira revelou de quem estava falando ao pedir o objeto de volta.

Incomodada com a situação, a herdeira de Luiza Brunet pediu que Alane lhe devolvesse seu pertence no meio da explicação da apresentadora que estava falando o que eles deveriam fazer ali. A loira então pediu que a dançarina tirasse o prendedor de cabelo e lhe desse de volta.

Antes de pedir para que a amiga de Bia lhe devolvesse o acessório, Yasmin se mostrou extremamente irritada ao vê-la usando a presilha, mesmo após terem discutido na última noite, o que levou a modelo a chorar.

"Vou estourar essa p**** (...) Vou pedir meu negócio de cabelo de volta, né, porque depois que essa p*** fez tudo aquilo ontem, ainda tem esse negócio de que pediu emprestado e ela falou 'ah, como você é baixa, Yasmin'. Baixa é o c* dela que deve estar subterrâneo já. Juro, eu preciso ir embora, eu vou estourar a cara dela de p*****", declarou Yasmin e falou muito mais.

Yasmin cai no choro após bate-boca com Alane

A dinâmica do Sincerão, realizada na noite de segunda-feira, 11, mexeu bastante com os brothers do BBB 24, da Globo. A modelo Yasmin Brunet, que discutiu com Alane durante esta madrugada, caiu no choro ao desabafar com outros brothers da casa mais vigiada do país.

Após a atividade comandada ao vivo por Tadeu Schmidt, Alane chamou Yasmin de "mimada, infantil e planta". A filha de Luiza Brunet, por sua vez, não conseguiu segurar as lágrimas e precisou ser consolada por Lucas Henrique e Leidy Elin. Veja mais o que rolou aqui.