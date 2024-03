BBB 24: Yasmin perde a linha e xinga sister: 'Estourar a cara dela'

Cheia de raiva, Yasmin perde a paciência durante ação e xinga sister em desabafo pesado; modelo quer seu acessório de cabelo de volta e estoura

A modelo Yasmin Brunet se mostrou bastante irritada durante a ação de uma marca nesta terça-feira, 12, no BBB 24. Em um ambiente montado fora da casa, a loira ficou muito incomodada com uma sister.

Controlando-se a influenciadora digital falou para pessoas próximas que seu desejo seria "estourar" a moça. A herdeira de Luiza Brunet ainda disse que pretende que a participante devolva seu acessório de cabelo após ter falado as coisas no Sincerão.

"Vou estourar essa p**** (...) Vou pedir meu negócio de cabelo de volta, né, porque depois que essa p*** fez tudo aquilo ontem, ainda tem esse negócio de que pediu emprestado e ela falou 'ah, como você é baixa, Yasmin'. Baixa é o c* dela que deve estar subterrâneo já. Juro, eu preciso ir embora, eu vou estourar a cara dela de p*****", declarou Yasmin.

"Que negócio de cabelo?", perguntaou Giovanna. "Nossa, gente o que é isso", complementou a nutricionista. Fernanda tentou tranquilizar a modelo: "Sabe uma coisa que eu falei com a Pitel que parece que você esqueceu? Você é a p**** da Yasmin, entendeu?".

"Yasmin Brunet não precisa ficar com umazinha dessa aí enchendo a c**** do meu saco. Sabe por quê? Porque eu vou perder a linha, porque meu sonho é estourar a cara dela de p****, essa é a real. E aí ela vai fazer eu fazer isso? Não vou, essa é a questão. Uma pirralha ainda, que nem tirou a fralda. Não vou, desculpa, não vou", disparou Yasmin.

A modelo continuou: "Que horas será que pode sair daqui já, hein? Quero sair daqui, não quero ficar no mesmo ambiente". Fernanda voltou a tentar tranquilizá-la: "Você é f*** e as pessoas tão tentando te desestabilizar. Você é f****, você é grandona para c****". Yasmin, então, respondeu para Lucas Henrique: "Quero sair daqui, Buda. Quero estourar meus miolos para não ter que ouvir mais isso". "Eu sei, eu também", concordou Fernanda.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Segue a Cami (@segueacami)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Segue a Cami (@segueacami)

Yasmin cai no choro após bate-boca com Alane

A dinâmica do Sincerão, realizada na noite de segunda-feira, 11, mexeu bastante com os brothers do BBB 24, da Globo. A modelo Yasmin Brunet, que discutiu com Alane durante esta madrugada, caiu no choro ao desabafar com outros brothers da casa mais vigiada do país.

Após a atividade comandada ao vivo por Tadeu Schmidt, Alane chamou Yasmin de "mimada, infantil e planta". A filha de Luiza Brunet, por sua vez, não conseguiu segurar as lágrimas e precisou ser consolada por Lucas Henrique e Leidy Elin. Veja mais o que rolou aqui.