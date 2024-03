BBB 24: Fernanda choca ao criticar a produção: 'Ela dá dinheiro'

Após produção dar punição para Beatriz, Fernanda choca ao criticar responsáveis pelo programa; sister alega que fazem isso por dinheiro

A participante Fernanda vem chocando com algumas declarações. Após dar o que falar nos últimos dias por dizer que tem vontade de jogar os filhos pela janela, a sister surpreendeu ao atacar até a produção do programa do BBB 24.

Os questionamentos da confeiteira vieram após a produção dar uma punição de 500 estalecas por Beatriz ter derrubado Sabrina Sato nesta quarta-feira, 20. Enxergando favoristimo na vendedora do Brás, Fernanda então disse que a proteção é por conta do dinheiro que desejam lucrar com ela na atração.

"Ao mesmo tempo, ela dá dinheiro para a casa, ela vende. Isso aqui é para ganhar dinheiro. Essa parte que vocês estão esquecendo. Você acha que o pessoal faz isso por amor, por carinho, por emoção, por que é um grande trabalho? É dinheiro", disparou ela sobre a participante não ter levado uma punição mais série ao "atacar" a visitante famosa.

"É um dos programas que mais dá dinheiro para a Globo inteira. Isso aqui paga salário de milhares de pessoas aqui dentro. Os caras querem vender. Ela vende para os caras. Nessa edição, ela vende", opinou sobre a situação.

Após Fernanda chocar com a fala sobre os filhos, a confeiteira foi criticada por Xuxa Meneghel e pela apresentadora Sonia Abrão.

Equipe de Fernanda explica fala de sister sobre os filhos

A equipe de Fernanda compartilhou um texto tentando explicar a falar polêmica da sister sobre ter vontade de jogar os filhos pela janela e até ser presa. Nesta quarta-feira, 20, eles esclareceram o que a confeiteira quis fizer.

Mãe solteira de dois, sendo um deles autista, a participante enfrenta desafios diários ao ter que criar os herdeiros sozinha, diante disso a equipe tentou explicar o lado dela. "Deve ser muito difícil para interpretação de alguns entender a hipérbole de uma mãe exausta. Fernanda é mãe atípica solo e nós sabemos que muitas falas dela são sobre frustrações que a mesma enfrenta e que ela ressalta, como quando se abriu dizendo que não é uma pessoa feliz", falaram. Leia mais aqui.