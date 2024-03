BBB 24: Equipe de Fernanda explica fala de sister sobre os filhos: 'Hipérbole'

Após Fernanda declarar falas polêmicas sobre os filhos, equipe da sister se pronuncia e explica que participante exagerou por ser uma mãe exausta

A equipe de Fernanda compartilhou um texto tentando explicar a falar polêmica da sister sobre ter vontade de jogar os filhos pela janela e até ser presa. Nesta quarta-feira, 20, eles esclareceram o que a confeiteira quis fizer.

Mãe solteira de dois, sendo um deles autista, a participante enfrenta desafios diários ao ter que criar os herdeiros sozinha, diante disso a equipe tentou explicar o lado dela. "Deve ser muito difícil para interpretação de alguns entender a hipérbole de uma mãe exausta. Fernanda é mãe atípica solo e nós sabemos que muitas falas dela são sobre frustrações que a mesma enfrenta e que ela ressalta, como quando se abriu dizendo que não é uma pessoa feliz", falaram.

"A realidade de uns não é a de outros. Nanda vive por suas crianças, trabalha incansavelmente para poder manter um padrão de vida acessível para eles e ainda assim se martiriza por sentir que é insuficiente e que seus filhos merecem mais do que ela pode oferecer. Afinal, que mãe não quer dar o melhor para seus filhos? É fácil transformar um desabafo de uma mãe, privada de tempo e suporte em algo estratosférico sem tom para possibilidade de um contexto humanizado. É fácil julgá-la sem conhecer sua história e muito cruel insinuar qualquer coisa para além disso visto que o contexto pode ser muito claro, basta ter uma básica noção e boa vontade de como interpreta-lo sem os óculos do sadismo", completaram o pronunciamento.

Em conversa com Pitel, Fernanda chocou ao dizer o seguinte desabafo: “Tem dias que você quer matar seus filhos e ser presa. Tem dias que você olha pra essas crianças e fala ‘se eu morasse num prédio jogava pela janela, porque não aguenta, você surta, você quer morrer". Veja o vídeo aqui.

Deve ser muito difícil para interpretação de alguns entender a hipérbole de uma mãe exausta. Fernanda é mãe atípica solo e nós sabemos que muitas falas dela são sobre frustrações que a mesma enfrenta e que ela ressalta, como quando se abriu dizendo que não é uma pessoa feliz.



A… — Fernanda Bande 🐺 (@nandabande) March 20, 2024

Irmão de Fernanda abre o jogo sobre o pai do filho dela

A sister Fernanda está confinada no BBB 24, da Globo, e um detalhe sobre a vida dela foi revelada pelos irmão dela, Gabriel Villa Bande, em entrevista no Jornal O Globo. Ele contou sobre como são os pais dos filhos dela.

Fernanda é mãe de Marcelo, de 11 anos, e Laura, de 5 anos. Porém, apenas o pai da caçula é presente na vida da família. "Os filhos são de dois pais diferentes. O pai do Marcelo foi embora quando ele tinha 1 ano, sumiu. A gente nunca mais ouviu falar dele. É por isso que no vídeo do Almoço do Anjo ele não pôde aparecer, porque não tem a autorização do pai. Mas o pai da Laura é superpresente, um paizão. Agora ela tem ficado uma semana aqui, outra lá", disse o irmão dela. Saiba mais aqui.