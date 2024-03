BBB 24: Fernanda alfineta Pitel depois de momento com Lucas: 'Seu cônjuge'

Sem saber da polêmica aqui fora, ela comenta momento em que alagoana estava curtindo a tarde desta segunda-feira, 04, na área externa com Lucas Henrique

Fernanda conversava com MC Bin Laden na academia, até que Pitel chega no local. A confeiteira faz uma brincadeira com a aliada depois de vê-la de biquíni. Ao longo da tarde, a alagoana curtiu vários momentos na piscina com brothers e sisters, e foi elogiada por Lucas Henrique.

"Hm, gostosa! Eu vi você com um fio dental ali sentada", diz Fernanda. "Estava pensando. Não estava nem olhando para o meu fio dental", responde Pitel. "Não, mas você estava de costas. Dá para ver o seu fio dental", comenta Fernanda. "Que isso", reage Pitel, sorrindo. "Era só bunda e um fio vindo... Deixa o menino Wesley saber, seu cônjuge", brinca a sister, sem saber de toda polêmica que está rolando aqui fora.

"Deixa seu cônjuge saber que está deixando de fio dental para o Brasil todo assim, essa hora da tarde", diz Fernanda. Pitel devolve: "Não chegou nem na hora do desejo mais". Fernanda completa: "Nem é, não está nem com o Sol torando". Fernanda volta a falar com MC Bin Laden, aconselhando o brother a se acertar com outras pessoas da casa. "Faz uma voltinha aí. Não com o Fadas... é que esse pessoal não dá para confiar", diz ela.

Na piscina, Lucas Henrique elogia Pitel

Enquanto estava usando a Central do Líder para tentar ouvir uma conversa de Isabelle e Davi, o líder da semana, Lucas Henrique vai para a piscina do BBB 24 e conversa com Pitel. O brother explica que estava usando a Central do Líder quando sentiu vontade de ir ver a sister pessoalmente.

"Quando terminou o tempo, voltei no Magia e eles estavam se abraçando. Não foi interessante eu ouvir. E ficou um minuto e meio mostrando você, mostrando sua bunda de todos os ângulos", diz o Líder da semana.

Pitel ri e responde: "Ai, não queria saber dessa informação." O brother, então, detalha o jogo de câmeras que viu: "Aquela câmera ali, jogou para aquela ali. Nem terminei de assistir, falei: 'Ah, não vou assistir essa p***, não'". "E eu aqui bem na tranquilidade, caladinha na minha...", diz Pitel.

"Aí mostra o seu rosto, dá um zoom no seu rosto", continua o professor de Educação Física. "Tô bonita na câmera?", questiona a alagoana. "Na câmera, você tá bonita", responde Lucas Henrique.