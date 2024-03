BBB 24: Fadas discordam de Beatriz e decidem em quem vão votar

Fadas batem o martelo de quem é o alvo deles no paredão do BBB 24 e vão contra o pedido de Beatriz, que já está emparedada

Nesta sexta-feira, 29, o grupo Fadas - composto por Davi, Alane, Beatriz, Matteus e Isabelle - decidiu quem é o alvo deles para o próximo paredão do BBB 24, da Globo. Depois de Beatriz pedir para que eles votassem em Giovanna, os aliados discordaram e tomaram a decisão de emparedar outra sister.

Em um conversa no quarto, Beatriz pediu que todos tivessem Giovanna como primeira opção de voto, mas Davi discordou e deu seus argumentos. Depois de muita conversa, todos decidiram que vão votar em Fernanda.

O grupo bateu o martelo sobre o voto e até Isabelle concordou. Assim, Fernanda deverá receber cinco votos no paredão da rodada.

Vale lembrar que Beatriz já está no paredão. Isso porque a líder Pitel colocou Beatriz e Matteus em sua mira do paredão. Porém, Matteus ganhou a imunidade na prova do anjo. Assim, Pitel só poderá indicar Bia.

Saiba como será a formação do paredão nesta sexta-feira, 29

Hoje inicia o Modo Turbo no Big Brother Brasil 24. Nesta semana, Tadeu Schmidt revelou como será a dinâmica das próximas semanas no programa, que chega ao fim no dia 16 de abril.

No programa ao vivo desta sexta-feira será formado um paredão triplo. O Líder indica uma das pessoas que estão com a pulseira do alvo. A casa vota e o mais votado está no paredão.

O segundo mais votado pela casa, que não está no paredão, empareda um participante. No domingo, 31, um participante será eliminado e uma nova prova do Líder será realizada.