BBB 24: Beatriz tenta mudar o voto do seu grupo. Entenda!

Logo após a prova do anjo no BBB 24, Beatriz chega a uma conclusão sobre o paredão e faz pedido especial para os aliados

A sister Beatriz já está pensando em como será a formação do próximo paredão no BBB 24, da Globo. Logo depois de Matteus vencer a prova do anjo, ela chegou à conclusão de que irá para a berlinda e decidiu escolher com quem quer disputar a preferência do público. Para isso, ela tenta convencer seus aliados a mudarem o voto deles.

Em uma conversa no quarto Fadas, Beatriz contou que quer disputar o paredão com Giovanna e não deseja ir apenas com Fernanda. A sister contou sobre o seu plano para os aliados e pediu para que eles votem na Giovanna.

"Eu sei que eu estou no paredão já. Eu queria muito que a gente fosse na Giovanna, por estratégia também sabe. Eu posso estar enganada, posso estar errada, mas aqui a gente tem que opinar e se comprometer. Meu ponto de vista: Eu acho que a Fernanda vai também. Se tiver um puxa, eu vou puxar ela. Só que eu acho que, entre Fernanda e Giovanna, Giovanna é mais planta do que Fernanda dentro da casa”, afirmou ela.

No entanto, Davi é contra o pedido de Beatriz. Ele diz que quer votar em Fernanda e não está disposto a emparedar Giovanna agora. “Vai chegar o tempo da planta sair, entendeu? Tem que dar tempo ao tempo. São argumentos, todo mundo aqui tem para usar. Eu acho que a gente tem que se posicionar em frente à personalidades e atitudes que estão tomando. Ela [Giovanna] acabou de ganhar duas provas”, afirmou.

Beatriz 🗣️"Eu queria muito que a gente fosse na Giovanna" #RedeBBB#BBB24pic.twitter.com/76o0RgoJ2I — Big Brother Brasil (@bbb) March 29, 2024

Pitel revela qual será sua indicação ao Paredão

No Quarto Gnomo do BBB 24, na madrugada desta sexta-feira, 29, os brothers conversam sobre quais são seus alvos na formação de Paredão. Então, Pitel, a líder da semana, revela que sua indicação é Matteus, caso o brother não ganhe a Prova do Anjo.

"Se o Matteus pegar o Anjo, é a Bia", diz Lucas Henrique. "Mas a minha primeira indicação é o Matteus", afirma Pitel.

Em seguida, Buda conversa com Giovanna sobre a sister mandar alguém, caso ela compre o Poder Curinga. No entanto, de acordo com a dinâmica da semana, não haverá o Poder no BBB 24. Nesse caso, os brothers conversam sobre a opção de ser Beatriz, caso Giovanna indicasse Alane. Porém, se a paraense estiver livre se tornará a primeira opção do Grupo Gnomo.