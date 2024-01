BBB 24: Enquete aponta favoritismo para sister e disputa acirrada; vote!

Alane, Isabelle, Juninho e Luigi disputam a permanência no BBB 24 em um Paredão quádruplo; saiba os resultados parciais da enquete da CARAS Brasil

Com o momento da eliminação cada vez mais próximo, as torcidas de Alane, Isabelle, Juninho e Luigi, não cansam de fazer mutirões para ajudar na permanência dos brothers na casa. Enquanto alguns fãs podem ficar mais tranquilos, outros ainda tem uma disputa acirrada para enfrentar.

De acordo com os resultados parciais da enquete Isabelle é a favorita para continuar na casa. Até o momento, a Cunhã-Poranga do Boi Garantido acumulou 53,6% dos votos dos leitores da CARAS Brasil, confirmando o favoritismo da sistes para permanecer no BBB 24 .

Na sequência está Alane, que recebeu 21,2% dos votos até agora. Apesar de ter menos da metade da porcentagem de Isabelle, a bailarina consegue escapar da disputa entre Luigi e Juninho —que têm uma porcentagem mínima de diferença dos votos para ficar.

Luigi está um pouco na frente do motoboy, com 12,8% das escolhas dos leitores para continuar na casa mais vigiada do Brasil. Mesmo com a pouca diferença, Juninho é o escolhido para deixar o reality, com apenas 12,4% dos votos.

O sexto Paredão da edição foi formado na noite do último domingo, 28, sob o comando de Tadeu Schmidt. A noite começou com Fernanda, anjo da semana, escolhendo Rodriguinho para se tornar imune. Além dela e do cantor, Marcus Vinícius também não era uma opção de voto para a casa do BBB, após ter atendido o Big Fone na sexta, 26, e mandado Luigi, Pitel e Juninho para o Paredão.

Na sequência, MC Bin Laden, o Líder da semana, indicou Isabelle direto para a berlinda, sem direito à prova bate e volta. Então, os demais confinados fizeram uma votação no confessionário, e Davi foi o mais votado, sendo escolhido por nove participantes.

Luigi, Pitel e Juninho foram chamados ao confessionário para escolher, em consenso, outro brother ou sister para o Paredão. Os três escolheram Alane. Em seguida, todos os emparedados, menos Isabelle, foram até o provódromo para disputar o bate e volta. Davi e Pitel se salvaram da berlinda, e o motorista de aplicativo ainda ganhou direito a ficar duas semanas consecutivas no VIP.

