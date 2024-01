BBB24: Alane faz promessa caso volte do Paredão; descubra

Alane enfrenta a berlinda ao lado de Isabelle, Luigi e Juninho, a eliminação acontece nesta terça-feira, 30; sister faz promessa se voltar

Em conversa com Matteus na cozinha da Xepa, Alane conta ao gaúcho sobre seus planos no jogo, caso escape do paredão desta terça-feira, 30. A sister, que enfrenta o paredão ao lado de Isabelle, Luigi e Juninho, faz uma promessa caso permaneça na casa mais vigiada do Brasil.

"Nesse Paredão, se eu ficar, eu vou votar nas pessoas que eu acho planta. Faz sentido para mim votar na Fernanda? Faz! Só que eu ainda sou mais sair uma planta do que sair a Fernanda", explica.

O estudante de Engenharia Agrícola diz à bailarina que, embora tenha se desentendido com Leidy Elin após o Sincerão desta última segunda-feira, 29, a trancista não está em sua mira: "Tem outras pessoas antes. Fiquei chateado? Fiquei bem chateado, estou até agora", entrega o rapaz.

"Eu acho que vocês têm que conversar. [...] Acho que o problema dela nem é contigo. Acho que o que ela ficou mais assim foi da Ane ter falado", opina Alane. "O mais bonito de ver em uma briga é a pessoa assumir que está errada. Ela não vai se tornar pior porque assumiu. Ela vai ser humilde o suficiente de assumir que errou", pontua Matteus.

No limite com Matteus, Leidy perde a paciência

Na última segunda-feira, 29, os confinados do Big Brother Brasil BBB 24 participaram do ‘Sincerão’. Mas parece que eles não curtiram muito a dinâmica oficial da edição, e por isso, improvisaram um saudoso ‘Jogo da Discórdia’, que gerou uma baita discussão. É que Leidy perdeu a paciência e alfinetou as estratégias de um de seus aliados, Matteus.

Isso porque durante a brincadeira improvisada, a operadora de caixa chamou o estudante de engenharia de ‘planta’ e ele não curtiu nenhum pouco a definição da amiga. Matteus se defendeu dizendo que se movimentava quando necessário, mas Leidy rebateu: “Não é posicionamento. Planta não é se posicionar, é se movimentar. É diferente”, disparou.

Matteus questionou o motivo pelo qual Leidy nunca o convidou para uma conversa sincera sobre o assunto, considerando a proximidade deles como aliados que compartilham o mesmo quarto. A sister se esquivou e a discussão começou a esquentar: "Eu só quero respeito! Tu convive comigo o dia inteiro ali", disparou o estudante indignada com o comentário da amiga.