BBB 24: EITA! Big Boss dá bronca nos brothers: 'Esqueçam!'

Big Boss perde a paciência com os participantes do BBB 24 e dá bronca apenas algumas horas após a desistência de Vanessa Lopes

Os participantes do BBB 24, da Globo, levaram uma bronca da direção do programa na noite desta sexta-feira, 19. Apenas algumas horas após Vanessa Lopes apertar o botão de desistência, o Big Boss perdeu a paciência e deu uma bronca em todo mundo.

A direção não gostou do rumo da conversa dos brothers e resolveu chamar a atenção deles. "Senhores, o que eu falei? Esqueçam a vida aqui fora”, declarou.

Antes disso, os brothers também ouviram a voz do Big Boss para mandar que eles seguissem com o jogo normalmente após a saída de Vanessa.

"Atenção senhores, sigam o jogo. O jogo continua para vocês todos aí dentro. Portanto, sigam o jogo”, afirmou. Vanessa Lopes apertou o botão da desistência no final da tarde desta sexta-feira. Enquanto conversava com os brothers na sala de estar, ela levantou rapidamente, abriu a proteção do botão e apertou. A sirene começou a tocar e todos ficaram em choque com a atitude dela.

Eita! Mais uma vez o Big Boss falou com a casa para esquecerem a vida aqui fora. #BBB24pic.twitter.com/V0ROclirgE — Hugo Gloss (@HugoGloss) January 19, 2024

Vanessa Lopes fez pedido para Nizam

Antes de apertar o botão da desistência do BBB 24, da Globo, Vanessa Lopes fez um pedido inesperado para Nizam. Na sala de estar, ela parou o brother e perguntou se ele queria desistir junto com ela.

“Aperta comigo?”, perguntou ela. E ele disse: “O quê?”. “O botão”, respondeu. Porém, ele não aceitou. Logo depois, Vanessa decidiu desistir do jogo e pediu para sair do reality show.

Momentos depois que ela entrou no confessionário, Nizam contou sobre a pergunta inesperada dela para os outros participantes. "Ela me acordou, começou a fazer carinho em mim, conversamos. Ela falou: 'Aperta o botão comigo'. Eu falei: não, Vanessa, a gente não vai apertar botão'. Ela foi, bebeu água, ela voltou pra sala e apertou", relembrou.

Ao ouvir isso, Yasmin Brunet opinou: "Gente, isso não é normal, tá estranho. Metade das coisas que ela fala não fazem nem sentido". Por sua vez, Wanessa Camargo afirmou: "Agora fez muito sentido. Ela tá sofrendo muito. Ela não tá conseguindo ser ela, não tá conseguindo organizar as ideias. Por isso que eu tô chorando. Porque eu reconheci tudo que eu vejo que está acontecendo".