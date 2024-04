BBB 24: Edição alcançará número recorde de paredões

O 'Big Brother Brasil 24' alcançará o recorde de edição com mais paredões da história do reality; Confira o levantamento completo

O "Big Brother Brasil 24" está cada vez mais perto da grande final e segue batendo recordes! Pela primeira vez, a casa teve 26 totais, quatro a mais que os 22 que estiveram na 22ª e na 23ª edição. Além disso, a temporada atual está batendo o recordo no número de paredões.

Até a final do BBB 24, temos 21 berlindas. Porém, são apenas dois a mais que os 19 moradores do "Big Brother Brasil 23", que até então era a maior quantidade.

Segundo o planejamento original do programa, o a 24ª edição teria 23 paredões, mas conforme o programa foi se desenrolando, houve a desistência de Vanessa Lopes e a desclassificação de Wanessa Camargo.

O "BBB 23", com 22 participantes, também teve duas desclassificações - de MC Guimê e Cara de Sapato - e uma desistência, a de Bruno Gaga. Mesmo assim, até a final foram formados 19 paredões. Essas berlindas, porém, eliminaram 16 pessoas, já que Larissa e Fred Nicácio saíram, voltaram pela repescagem e saíram após enfrentar novos paredões.

Confira o números de participantes, paredões e finalistas de todas as edições do "Big Brother Brasil":

'BBB 1': 12 participantes; 9 paredões; final com 3 pessoas

'BBB 2': 12 participantes ; 10 paredões; final com 2 pessoas

'BBB 3': 15 participantes; 12 paredões; final com 2 pessoas (houve uma desistência)

'BBB 4': 14 participantes; 12 paredões; final com 2 pessoas

'BBB 5': 15 participantes; 11 paredões; final com 3 pessoas (o programa começou com 14 pessoas, mas a participante Marielza foi substituída por Aline devido um problema de saúde)

Lucas Henrique pode bater recorde na história do programa

Após vencer mais uma Prova do Líder na última quinta-feira, 04, Lucas Henrique totalizou cinco lideranças por enquanto durante sua passagem pelo BBB 24. O número alto de conquistas pode fazer com que o brother faça história no programa.

Levando o colar novamente, depois de vencer a liderança nos últimos dias, o professor de capoeira se igualou a Kadu Parga, do BBB 10, que também ganhou cinco vezes a prova. Nos próximos dias, se o participante conseguir mais uma vitória, ele fará o recorde.

Após 14 anos de reality show, Buda está batendo o recorde do ex-participante. Na última quinta-feira, 04, o carioca conseguiu fazer o melhor no jogo da memória e foi para o Quarto do Líder novamente, onde não encontrou o reatrato da até então esposa.