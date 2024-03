BBB 24: Foco do público em Davi faz reality superar 'Renascer' em audiência

Davi, participante do BBB 24, tem despertado forte interesse do público, e Globo celebra a alta audiência do reality, que superou 'Renascer'

A TV Globo está vibrando com a repercussão do BBB 24 nas últimas semanas! Com o forte interesse do público no participante Davi, o reality show é responsável por altos índices de audiência em Salvador, na Bahia.

Segundo informações divulgadas pelo jornal Folha de São Paulo, na última terça-feira, 5, com todos os olhos voltados ao resultado do paredão, que eliminou Michel, o BBB 24 fechou com 30 pontos de média e 32 pontos de pico na capital da Bahia. A Record apareceu em segundo lugar com 4 pontos, diante de 3 pontos do SBT.

Horas antes, o remake de Renascer marcou 29 pontos de média. Devido a expectativa pela permanência de Davi no programa, a atração comandada por Tadeu Schmidt superou uma barreira histórica em Salvador.

É importante ressaltar que o interesse do público baiano por Davi foi tanto que a TV Aratu, afiliada do SBT na região, alugou um apartamento mobiliado e entregou para Elisângela Brito, mãe de Davi, que demonstrou forte emoção durante o programa Universo.

Os dados são consolidados pelo Ibope.

Mãe de Davi mostra situação de casa que corria risco de deslizamento

Mãe do brother Davi, do BBB 24, Elisângela Brito comoveu os seguidores nas redes sociais ao mostrar a situação de sua casa em um dia de muita chuva em Salvador, na Bahia. Ela mostrou que precisou colocar uma lona preta para cobrir um barranco que tem nos fundos da propriedade e que pode deslizar terra caso fique muito encharcado.

Nos stories do Instagram, ela gravou a chuva atingindo a lona e ainda mostrou o colchão que usa para dormir perto da porta de saída da casa. Isso porque, em caso de deslizamento, ela consegue correr rapidamente. "Esse colchão é onde tenho feito meu refúgio. Caso precise, tenho uma sacola pronta com roupa e documento. Só a graça…”, disse ela.

Logo que Davi entrou no Big Brother Brasil, a mãe dele contou para o site UOL que recebeu uma notificação da Defesa Civil de Salvador para deixar sua casa por causa do risco de deslizamento. Porém, ela não conseguiu sair do local.