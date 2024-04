BBB 24: Deniziane surpreende ao rebater comentário sobre Isabelle: 'Amante'

Eliminada do BBB 24, Deniziane supera mágoas e impressiona ao sair em defesa de Isabelle após comentário polêmico sobre romance com Matteus

Na última segunda-feira, 15, Deniziane usou as redes sociais para colocar um basta em alguns comentários fora do Big Brother Brasil 24. Mesmo tendo vivido um romance com Matteus, a ex-participante não gostou de ver Isabelle sendo rotulada como amante por um de seus seguidores e surpreendeu ao defendê-la publicamente.

Através do Twitter, o antigo X, Deniziane rebateu um comentário de um fã clube que afirmava que a manauara só se destacou no reality show por ser ‘amante’ do gaúcho, uma vez que ele namorou com a mineira primeiro: "Só uma levou fama de amante e escorada em macho. E não foi a Deniziane", o seguidor tentou ‘defender’ a sister e acabou detonando a cunhã.

Mas Anny não ficou nenhum pouco satisfeita em ver a mensagem e decidiu responder publicamente pedindo um fim às especulações envolvendo Isabelle: "Gente, por favor, parem com essa rivalidade", disparou. Na sequência, a fisioterapeuta também afirmou que já pediu a outros fã clubes para apagarem publicações que estimulam o atrito entre as duas.

Para quem não acompanhou, Matteus e Deniziane viveram um romance na casa, mas a relação chegou ao fim a pedido da própria participante antes de sua eliminação. Fora do confinamento, ela já revelou o desejo de retomar o namoro. Após resistir por um tempo, o gaúcho se aproximou e se envolveu com outra sister, Isabelle, e desde então os dois não se desgrudam mais.

Em meio ao romance, Deniziane já revelou que pretende ter uma conversa séria com seu ex-namorado para definir o futuro da relação, mas afirmou que não guarda mágoas e continua torcendo por ele. Por outro lado, a fisioterapeuta também desabafou e revelou que está enfrentando crises de ansiedade desde que deixou o reality show.

“Nunca tinha tido isso antes de entrar no programa e é algo incontrolável. Agora eu entendo quando as pessoas falam o que é ansiedade, nunca tinha tido. Depois que eu entrei no programa, esse pós, que vocês já sabem, me causou isso. Mas já estou em tratamento”, a mais nova influenciadora digital atribuiu o problema ao pós-reality.

