BBB 24: Deniziane sela a paz com Fernanda: 'Sem mágoas'

Em publicações nas redes sociais, Deniziane, ex-participante do BBB 24 selou a paz com a ex-rival, que foi eliminada neste domingo, 31

Ex-participante do BBB24, Deniziane publicou um desabafo nas redes sociais nesta terça-feira, 2, e selou a paz com Fernanda, com quem enfrentou embates no reality. Tudo começou quando ela deixou uma mensagem no perfil oficial da participante. "Que Deus abençoe sua vida e sua família, Fernanda", disse ela nos comentários de uma foto.

Após a repercussão do caso, Anny voltou às redes sociais para esclarecer que superou os acontecimentos do programa e disse que não guarda mágoa de Fernanda.

"Oi, meus amores! Como vcs estão? Uma regra de vida para mim é nunca perder a educação e a minha verdade. Meus pais sempre fizeram de tudo para eu ser uma pessoa educada, solícita, que saiba conviver com as pessoas. O jogo pra mim acabou. Aqui fora é vida de verdade, sem rancor, sem pressão", escreveu.

Oi, meus amores!

Como vcs estão?



Uma regra de vida para mim é nunca perder a educação e a minha verdade.

Meus pais sempre fizeram de tudo para eu ser uma pessoa educada, solícita, que saiba conviver com as pessoas.



O jogo pra mim acabou.

Aqui fora é vida de verdade, sem… — Deniziane Ferreira 🐞 (@annyferreira_10) April 2, 2024

Sonia Abrão critica Fernanda em entrevista

Sonia Abrão deu sua opinião sobre a postura de Fernanda durante a entrevista com Ana Maria Braga no Mais Você desta segunda-feira, 01. No A Tarde É Sua, a jornalista comentou como a eliminada do BBB 24 teve uma postura ousada durante a conversa com a loira.

Se na casa a confeiteira detonava os brothers e até a produção, na atração matinal, ela não ficou quieta ao levar cutucadas de Ana Maria Braga. Fernanda então chamou a atenção com suas respostas para um dos ícones da televisão brasileira.

"Os programas que ela participou aqui fora, ainda foram apenas dois, tem outros que ela ai aparecer, ela só tem aprontado, bem recebida às vezes pelos apresentadores, por outro nem tanto, ela tem dado um show, assim fala muito articulada, fala muito bem... grossa pra caramba, mal educada pra caramba", disparou Sonia Abrão.

A comunicadora continuou analisando a postura ousada da confeiteira: "Tem umas respostas que ela deu como defesa, mas tem outras que era uma coisa grosseira gratuitamente, nem a Leidy Elin chegou a esse ponto".