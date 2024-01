BBB 24: Deniziane fez remodelação glútea. Saiba o que é!

Você sabia? Participante da Pipoca do BBB 24, Deniziane, a Anny, fez procedimento antes de entrar no reality show. Saiba como é feito!

A participante Deniziane, que faz parte do Grupo Pipoca no BBB 24, contou que fez um procedimento estético antes de entrar no confinamento do reality show. Ela revelou que realizou a remodelação glútea para turbinar as curvas do seu corpo. Ao site do programa, a jovem contou que queria ter o bumbum mais redondinho e adorou o resultado. “Estou gostando muito dele”, disse ela.

Agora, que tal saber mais sobre a remodelação glútea? O procedimento estético é feito para melhorar a aparência dos glúteos, possibilitando o aumento da região, e também reduzir a flacidez. “Quando há um estímulo maior de colágeno, a flacidez tende a ter uma melhora em torno de 30 a 90 dias, mas se tratando de volume, é possível enxergar uma melhora na região na mesma hora. Após a realização do procedimento é orientado que o paciente evite ficar sentado por aproximadamente 72 horas e também evitar exercícios físicos”, contou a Dra. Fernanda Nichelle, que é especialista em beleza e saúde da pele.

No entanto, o procedimento não é definitivo. “O tempo de duração desse procedimento dependerá muito do produto que foi aplicado. Quando é usado ácido hialurônico e bioestimuladores de colágeno, depois de um certo tempo, precisa ser refeito, caso seja a vontade do paciente”, afirmou a médica.

Como todo procedimento estético, a remodelação glútea também tem contraindicações. “É contraindicada para pacientes que já tenham algum outro tipo de procedimento no glúteo, como silicone. Além disso, caso o paciente tenha algum tipo de infecção no local, não recomendamos e muito menos em gestantes, é proibido”, disse Dra. Nichelle, e completou: “Esse procedimento pode sim trazer algumas complicações, como por exemplo um resultado inestético, trazendo uma aparência não tão simétrica ou até mesmo uma infecção. Por isso, a minha orientação é buscar um bom profissional da área, que entenda bem sobre o procedimento. Além disso, é que seja feito com produtos reabsorvíeis e nunca produto permanente”.

Deniziane tem irmã gêmea

Nova integrante do grupo Pipoca no BBB 24, da Globo, Deniziane revelou que tem irmã gêmea. Ela tem 29 anos, é natural de Esmeraldas e mora em Belo Horizonte, Minas Gerais. Ela é fisioterapeuta e já jogou vôlei.

A jovem contou que teve uma infância com dificuldade escassez de recursos e saiu de casa aos 18 anos. Ela é solteira e tem um filho de dois anos. Ela não gosta muito do seu nome e prefere ser chamada de Anny.

Deniziane diz que gosta de ser o centro das atenções e não tem medo de se expor. Ela diz que é competitiva, agitada e engraçada.

A irmã gêmea dela se chama Enny Charth e é consultora de vendas. Nas redes sociais, elas já mostraram algumas fotos juntas e mostraram que são muito parecidas.