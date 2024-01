BBB 24: Lista oficial! Saiba quem são os participantes do reality show

TV Globo divulga a lista oficial com 18 nomes dos 26 que vão integrar o elenco do BBB 24, que estreia no dia 8 de janeiro de 2024

Nesta sexta-feira, 5, a TV Globo divulga os 18 nomes dos 26 participantes que vão integrar o elenco do BBB 24 a partir de 8 de janeiro. Os primeiros nomes da lista oficial começaram a ser divulgados no início da tarde e trazem os nomes de quem vai integrar os Grupos Pipoca e Camarote.

O BBB 24 terá 26 participantes, mas apenas 18 deles vão ser revelados no Big Day. No próximo domingo, 7, a emissora vai revelar 7 nomes de participantes homens e 7 nomes de mulheres, que vão disputar 8 vagas no reality show. Os nomes vão ser divulgados no Fantástico e o público vai votar para escolher 1 homem e 1 mulher.

Os outros 6 participantes vão ser escolhidos pelos 18 nomes anunciados no Big Day. Na noite de estreia, eles vão fazer uma dinâmica para escolher mais 3 homens e 3 mulheres.

Acompanhe aqui os participantes do BBB 24:

Leidy Elin tem 26 anos de idade e é natural de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. A jovem revelou que perdeu o seu pai aos 8 anos de idade e foi criada pela mãe. Ela enfrentou dificuldade financeira em seu crescimento e começou a trabalhar com apenas 14 anos de idade para ajudar sua família. Hoje, ela trabalha como operadora de caixa e trancista, além de vender copos em estádio de futebol quando precisa de uma renda extra. Ela já foi manicure e cabeleireira e estuda Direito. Atualmente, Leidy está solteira, mas já foi noiva por cinco anos e terminou ao descobrir uma traição.

MC Bin Ladentem 30 anos e é natural de São Paulo. O seu nome verdadeiro é Jefferson Cristian dos Santos Lima, e ele revelou que se considera corajoso, pois já enfrentou muitas dificuldades em sua vida. Antes de se jogar no mundo da música, ele foi vendedor na rua 25 de Março. Mas graças ao Funk, MC Bin Laden realizou diversos sonhos e conheceu o mundo através dos palcos. Ele contou está disposto a encarar novos desafios para conquistar o prêmio do programa: “Passei dificuldades, mas sempre soube que as coisas iam mudar e dar certo”, disse o funkeiro, que destacou sua positividade como principal qualidade: “Prefiro curtir e tirar onda a ficar reclamando”, disse.

Maycon tem 35 anos e é natural de Tijucas, Santa Catarina, e trabalha como cozinheiro em uma escola em Balneário Camboriú. Com 16 anos, ele saiu de casa para estudar em um colégio interno. Ele é formado em jornalismo, mas não segue a profissão. Além disso, também se estudou história. Durante a segunda graduação, ele estagiou voluntariamente em um colégio, para ensinar crianças a ler e escrever, onde descobriu sua paixão pela cozinha. Através de um concurso, ingressou como cozinheiro em uma creche e se apaixonou. No meio do caminho, ele chegou a trabalhar como gogo boy em uma boate. Maycon, atualmente comprometido, é casado com Franciane desde os 20 anos. Eles planejam renovar os votos matrimoniais após o reality show e estão na fila de adoção para realizar o sonho do primeiro herdeiro. Embora se defina como heterossexual, também já revelou que teve experiências com outros rapazes na adolescência.

Yasmin Brunet tem 35 anos, é do Rio de Janeiro e é filha da modelo Luiza Brunet. Ela começou a carreira de modelo aos 13 anos por incentivo de usa mãe famosa. Ela morou por 9 anos na cidade de Nova York, nos Estados Unidos, por causa de sua carreira nas passarelas. Ela é vegana e diz que é competitiva.

Ela diz que está acostumada a estar em evidência e sabe lidar com a exposição, mas já foi alvo de mentiras sobre sua vida. Ela está solteira e já foi casada com o surfista Gabriel Medina, de quem se separou há alguns anos. Recentemente, ela foi envolvida em rumores de que teria vivido um affair com MC Daniel, mas eles declararam que são apenas amigos.

Lucas Pizane, de 22 anos, nasceu em uma vila de pescadores em Itaparica, na Bahia. Mudou-se com a família para Salvador ainda na infância. Em função do trabalho da mãe, educadora, conseguiu bolsas em boas escolas. “Minha mãe sempre foi meu alicerce. A educação a salvou e ela lutou para que eu trilhasse a mesma carreira acadêmica”, conta ele, que também se encontrou na música – hoje é cantor e estudante de Produção Cultural. O baiano, que já integrou duas bandas regionais, destaca que carrega a cultura de seu estado no peito e tem o desejo de levar sua arte para o resto do mundo. Atualmente, faz shows solo pelas noites de Salvador e cria conteúdo para as redes sociais.

Deniziane tem 29 anos, é natural de Esmeraldas e mora em Belo Horizonte, Minas Gerais, e tem uma irmã gêmea. Ela é fisioterapeuta e já jogou vôlei. A jovem contou que teve uma infância com dificuldade escassez de recursos e saiu de casa aos 18 anos. Ela é solteira e tem um filho de dois anos. Ela não gosta muito do seu nome e prefere ser chamada de Anny. Deniziane diz que gosta de ser o centro das atenções e não tem medo de se expor. Ela diz que é competitiva, agitada e engraçada.

Marcus Vinicius é natural de Belém do Pará e tem 30 anos. Já cursou parte de uma graduação em Terapia Ocupacional, da qual desistiu após um intercâmbio de dois anos nos Estados Unidos. Quando voltou ao Brasil, passou a dar aulas particulares de inglês e, por indicação de uma aluna, fez uma especialização na área de aviação. Há cinco anos mudou-se para a cidade de Guarulhos, em São Paulo, para trabalhar em uma companhia aérea e exercer sua profissão de comissário de voo. Também é formado em Marketing e estuda atuação e canto. Foi criado pela mãe e pela avó e lembra que precisou trabalhar bastante para conseguir melhorar de vida.

Beatriz tem 23 anos, é vendedora e formada em Teatro, mas não exerce a carreira de atriz. É a caçula de cinco irmãos e foi criada com eles ajudando os pais a venderem mercadorias nas ruas e em feiras como camelô. Também já trabalhou como babá e modelo fotográfica. “Tenho várias profissões. Pode chamar de pau para toda obra, se vira nos 30...”, brinca. Hoje atua como divulgadora de lojas no Brás, onde chega por volta das três da manhã e é conhecida pelo jeito espontâneo de anunciar os produtos.

Matteus tem 27 anos e é estudante de Engenharia Agrícola. Passou boa parte da vida no campo e tem muito orgulho das tradições de sua região. Foi criado pela mãe com a ajuda da avó, e tem o padrasto como referência paterna – é com ele que trabalha em uma estância, cuidando de bois para corte de agropecuária. Morando na zona rural, teve dificuldades de acesso à escola na infância e, mesmo assim, conseguiu chegar ao curso superior. Já participou de concursos de beleza para perder a timidez, mas conta que o trabalho social no Centro de Equoterapia da cidade era o que realmente o fazia permanecer nas competições.

A influenciadora digital Vanessa Lopes tem 22 anos de idade, mais de 40 milhões de seguidores nas redes sociais e sempre esteve envolvida com o universo das artes. Ela grava vídeos de danças desde os 13 anos de idade e também faz conteúdos sobre maquiagem, rotina fitness e sobre sua família. Ela mora em São Paulo, mas foi criada em Recife. “Para mim, eu já conquistei o mundo e sou muito grata”, disse ela. Ela está solteira e diz que é criteriosa em seus relacionamentos. Tanto que ela não se sabe se conseguiria se apaixonar dentro de um reality show. Ela diz que é comunicativa, sociável, adora ler sobre psicologia e a mente humana.