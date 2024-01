BBB 24: Deniziane conhecia Giovanna? Família da sister abre o jogo sobre especulação

Procurada pela CARAS Brasil, equipe de Deniziane, do BBB 24, se pronunciou sobre especulação de internautas sobre ela conhecer Giovanna

A primeira semana do BBB 24 já tem gerado altos debates e especulações entre os fãs do reality show. Um deles é a respeito da suposta relação que alguns brothers tinham uns com os outros antes do confinamento. Segundo alguns internautas, Giovanna e Deniziane, ambas de Minas Gerais.

Procurada pela CARAS Brasil, a equipe de Deniziane afirmou que a família da sister desconhece a informação que as moças se conheciam. Mas apesar da resposta, tem circulado nas redes sociais prints de diversos momentos que as Pipocas aparecem interagindo.

Em uma publicação feita por Giovanna em 2020, quando ela havia se formado no curso de nutrição, Anny aparece nos comentários parabenizando a colega pela sua conquista. Feliz com a mensagem, Gio agradeceu e, logo em seguida, usou um emoji fofinho.

Mas a interação entre as duas não para por aí. Quando Anny anunciou a gravidez e fez uma postagem exibindo o barrigão de quatro meses, Giovanna também apareceu nos comentários publicando alguns emojis com olhos apaixonados e um coração vermelho.

Os comentários e interações fizeram alguns internautas ficarem intrigados se as sisters eram apenas conhecidas ou amigas. No entanto, é sabido que elas vivem na mesma região de Minas Gerais. Isso porque Deniziane é de Contagem e Giovanna de Belo Horizonte, cidades que têm pouco menos de 20 quilômetros de distância.

Vale destacar que Giovanna e Anny não são as únicas que já se conhecem antes do confinamento. Vinícius e Luigi também já se viram pessoalmente antes do reality começar e acharam a situação inusitada ao se encontrarem dentro do programa.

Nesta quinta-feira, 11, Luigi comentou a situação e revelou que há poucos meses Vinícios comprou roupas em quantidade na loja em que ele trabalhava em um shopping, no Rio de Janeiro. Além disso, eles chegaram a se encontrar também em uma festa.

Estava no IG e passou uma fofoca Dizendo q Giovanna já conhecia Anny e pior q e vdd fui na tal foto ver a interação delas em 2020 elas já comentaram sobre isso no #bbb ? E igual o Lui e o Vini tbm tem vídeo deles juntos tudo muito estranho kkk pic.twitter.com/WDM4bfSmcm — Mafiosa (@MafiosaLouca) January 12, 2024