BBB 24: Davi surpreende ao revelar quem puxaria para o paredão

Não é a Wanessa? Davi surpreende ao contar quem puxaria para o paredão com ele, caso tivesse a oportunidade; brother apontou motivo

Após Lucas Henrique conquistar a liderança nesta quinta-feira, 29, Davi começou a mostrar mais de seu jogo para o público ao tentar combinar estratégias com seus aliados. Em conversa com Alane, ele comentou quem puxaria para o paredão.

Após tentar combinar votos com a dançarina e Matteus para colocarem Wanessa na berlinda, o motorista de aplicativo contou quem puxaria direto para o paredão com ele e não falou sobre ser a cantora.

"Se ele me botar no Paredão direto e eu [puder] puxar alguém, vou puxar quem? Quem você acha que eu puxaria?", questionou Davi. "O Bin", respondeu Alane. "Eu tenho outras prioridades, claro, mas agora entraram outras prioridades na frente", revelou.

A dançarina, então, perguntou quem seria a opção do brother. "Eu puxaria direto a Yasmin", surpreendeu ao apontar a modelo. "Puxaria ela direto, levaria para o Sincerão. Não tem como passar pano na cabeça de uma coisa que ela fez para querer prejudicar o coletivo", explicou o motivo.

"As coisas aqui têm que ser avaliadas por semana", pontuou Alane, que protagonizou uma discussão com a loira sobre perda de estalecas. "Exatamente, e essa semana ela tomou uma atitude que refletiu muito na casa", concordou o baiano. "Achei horrível, achei infantil", falou Alane. "E as pessoas que estavam ao redor dela achando que estava tudo bem ela fazer aquilo", observou Davi.

É bom lembrar que, nos últimos dias, Yasmin tomou uma série de punições de propósito para tentar colocar a casa toda no Tá Com Nada. Após as ações, ela acabou discutindo com Alane e, a partir dessa briga, Davi também se desentendeu com Wanessa.

Yasmin debochou da produção?

Na quarta-feira, 28, Yasmin Brunet causou um verdadeiro caos ao tentar levar a casa do Big Brother Brasil 24 para o ‘Tá com Nada". Diante das atitudes da modelo, Boninho usou suas redes sociais para explicar que os brothers não deveriam desafiar a produção do programa para não serem 'eliminados'. Agora, surgiu um vídeo em que a loira aparece debochando da equipe.

Para quem não acompanhou, Yasmin se tornou determinada a aplicar a punição extrema do 'Tá com Nada' para todos os participantes do reality show. Para alcançar esse objetivo, ela começou a infringir as regras do programa propositalmente. Se conseguisse acumular punições suficientes, todos seus rivais que estavam no VIP acabariam na Xepa.

Em um momento específico, a modelo apareceu rebolando na cozinha e debochando da produção ao quebrar mais uma regra. Cantarolando, Yasmin faz questão de mostrar que estava cometendo a infração de propósito e pedindo punições para a equipe: “Mais 50. Quero mais 50, quero mais 50. Sai com comida”, diz em tom de birra.