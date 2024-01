BBB 24: Davi revela inspiração para se inscrever no reality: "Meu sonho"

Davi conta quem o inspirou a se inscrever no BBB 24 para realizar o seu sonho

Davi revelou que se inspirou na campeã do Big Brother Brasil 23, Amanda Meirelles, para se inscrever na edição deste ano.

A loira quitou a dívida de sua faculdade de medicina com o prêmio que faturou no reality global do ano passado. Amanda levou para casa o prêmio de R$ 2,88 milhões, o maior de todas as edições do programa.

Durante a tarde desta terça-feira, 23, em conversa com os brothers no Quarto Fada, Davi contou que se inspirou na vencedora da edição passada, pois ele também tem o sonho de fazer Medicina.

"Se ela vai pagar o financiamento da faculdade dela à vista, eu pensei que também podia. Vou me inscrever também. Foi assim que decidi que ia realizar o meu sonho através do sonho dela", falou o motorista de aplicativo.