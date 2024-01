BBB 24: Paredão quíntuplo tem disputa acirrada entre dois brothers; vote!

Alane, Luigi, Marcus, Pitel e Vinícius formaram berlinda no último domingo, 21, e agora disputam a permanência na casa; vote em quem deve ficar

Com o momento da eliminação cada vez mais próximo, as torcidas de Alane, Luigi, Marcus, Pitel e Vinicius enfrentam uma verdadeira batalha pela permanência dos brothers na casa. Enquanto alguns fãs podem ficar mais tranquilos, outros devem se preparar para encarar uma disputa bastante acirrada.

VOTE NA ENQUETE:

Quem deve ficar no BBB 24? Alane

Luigi

Marcus

Pitel

Vinicius

Até o momento, Alane é a favorita para permanecer na casa. A bailarina recebeu 33% dos votos dos leitores da CARAS Brasil para continuar no BBB 24 . Em segundo lugar está Marcus, que acumulou um percentual de 17,8% dos votos.

Um pouco atrás está Vinicius. O atleta paralímpico recebeu 16,8% das escolhas para permanecer por mais uma semana na casa mais vigiada do Brasil. A grande disputa está entre Pitel e Luigi, participantes que deram o que falar na web após falas e posicionamentos no reality.

Leia também: Entenda como as redes sociais viraram arma secreta para ter sucesso no BBB

Pitel se salva por pouco, com 15,9% das escolhas do público para continuar no BBB. Até o momento, Luigi foi o escolhido para deixar o reality show, acumulando 15,4% dos votos. Apesar da pouca diferença, o dançarino é o favorito para sair da competição.

O Paredão quíntuplo foi formado sob o comando de Tadeu Schmidt no último domingo, 21. O programa começou com a eliminação de Nizam, Prova do Líder —que consagrou a segunda liderança de Rodriguinho, e enfim, a formação da berlinda.

Rodriguinho indicou Alane direto para a disputa. Depois, os confinados começaram a votação no confessionário, e Vinicius foi quem recebeu mais votos da casa. Em seguida, Alane teve direito a um contra-golpe e escolheu Pitel.

O mais votado da casa também teve direito a um contra-golpe e levou Marcus Vinicius. Depois, os dois escolhidos pelo contra-golpe puderam puxar mais uma pessoa, e, em consenso, escolheram o dançarino Luigi.

SAIBA QUEM VOTOU EM QUEM:

Alane votou em Vinicius;

Beatriz votou em Lucas Henrique;

Davi votou em MC Bin Laden;

Deniziane votou em Vinicius;

Fernanda votou em Isabelle;

Giovanna Lima votou em Fernanda;

Giovanna Pitel votou em Marcus;

Isabelle votou em MC Bin Laden;

Juninho votou em Giovanna Lima;

Leidy votou em Juninho;

Lucas Luigi votou em Davi;

Lucas Henrique votou em Davi;

Marcus votou em Vinicius;

Matteus votou em Juninho;

MC Bin Laden votou em Marcus;

Michel votou em Lucas Henrique;

Raquele votou em Deniziane;

Vinicius votou em Marcus;

Wanessa Camargo votou em Lucas Luigi;

Yasmin Brunet votou em MC Bin Laden.