Fim da amizade? Mensagem vazada intriga fãs de Amanda e Cara de Sapato

Mensagem vazada intriga fãs de Amanda e Cara de Sapato; campeã do BBB23 respondeu questionamento de fã e deixou seguidores confusos

Uma mensagem vazada por um fã de Amanda Meirelles deixou os fãs da campeã do BBB23 preocupados. É que ela confirma que a relação muito próxima com Cara de Sapato subiu no telhado.

Nas últimas semanas, fãs já haviam percebido que os dois estavam em crise, já que nunca mais apareceram juntos e nem interagiram nas redes sociais. Enquanto a médica tem investido em compromissos profissionais, ele tem viajado e curtido a vida.

Agora, um fã questionou Amanda Meirelles sobre a crise. "Queria entender… cadê a amizade com o Antônio? O que vimos dentro do programa? Nada foi herdeiro? Você ganhou o programa muito porque ele não abandonou o fandom e te defendeu dos haters. Ele incentivou nas votações, se fez presente. E agora? São inimigos? Isso que não dá pra entender, você simplesmente apagar ele da sua vida e da sua história", disparou a fã.

Ao responder a mensagem, ela não negou uma crise na relação e se limitou mandar um recado direto. "Não somos inimigos", disparou ela ignorando as outras questões da seguidora.

Veja:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Segue a Cami (@segueacami)

Gastou o prêmio?

Campeã do BBB23, a médica Amanda Meirelles explicou em detalhes o que fez com o prêmio de quase R$ 3 milhões que recebeu ao ser a grande campeã do programa. Ela negou boatos e afirmou que o dinheiro segue intacto.

“ Meu dinheiro está bem guardado. Eu estudo, investi em algumas aplicações. Uma parte eu deixo investida e outra, deixo circular. Só quem viveu com a falta do dinheiro sabe a importância que ele tem e morre de medo de perdê-lo”, revelou em conversa com o ex-BBB Rodrigo Mussi.

A médica ainda negou que esteja gastando o dinheiro com viagens. “As pessoas falam: ‘Nossa, Amanda, porque você não está aí viajando o mundo inteiro, comprando e gastando’. Tenho muito pé no chão. Até quando eu comecei a ter o meu salário como médica, eu aprendi a ter educação financeira”, explicou.