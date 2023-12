Amanda surpreende ao revelar como gastou prêmio do BBB23: "Aprendi"

Amanda surpreende ao revelar como gastou prêmio do BBB23; ela ganhou o maior prêmio da história do programa, quase R$ 3 milhões

Campeã do BBB23, a médica Amanda Meirelles explicou em detalhes o que fez com o prêmio de quase R$ 3 milhões que recebeu ao ser a grande campeã do programa. Ela negou boatos e afirmou que o dinheiro segue intacto.

“ Meu dinheiro está bem guardado. Eu estudo, investi em algumas aplicações. Uma parte eu deixo investida e outra, deixo circular. Só quem viveu com a falta do dinheiro sabe a importância que ele tem e morre de medo de perdê-lo”, revelou em conversa com o ex-BBB Rodrigo Mussi.

A médica ainda negou que esteja gastando o dinheiro com viagens. “As pessoas falam: ‘Nossa, Amanda, porque você não está aí viajando o mundo inteiro, comprando e gastando’. Tenho muito pé no chão. Até quando eu comecei a ter o meu salário como médica, eu aprendi a ter educação financeira”, explicou.

Na conversa, Amanda ainda garantiu que está investindo nos estudos e que pretende melhorar sua capacidade de diálogo com o público. “Estou estudando bastante para melhorar e me comunicar melhor. Sou uma pessoa curiosa e dedicada. Tenho vontade de estar na TV. Vou no ‘Encontro’ falar de bem-estar quando me chamam. Sou convidada e não sou uma apresentadora fixa. Mas tenho vontade, confesso. Se aparecer oportunidades, tenho muito interesse, porque acho que faz parte de um dos meus propósitos de vida. Seria um desafio que vou me empenhar ao máximo”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rodrigo Mussi 🥷 (@rodrigo.mussi)

INDIRETA?

Recentemente, a vencedora do Big Brother Brasil 23Amanda Meirelles venceu um prêmio de votação popular de 'Destaque em Reality'. Em suas redes sociais, a médica comemorou sua vitória e aproveitou para alfinetar um de seus ex-colegas do programa.

Nos stories do seu perfil oficial do Instagram, Amanda agradeceu seus fãs pela vitória e disse que admira a conexão que tem com seus seguidores. "Vale lembrar que esse prêmio veio devido a voto popular. Ou seja, as pessoas que me acompanham, que gostam de mim, elas se mobilizaram com mutirões para que eu conseguisse alcançar essa vitória. E isso é muito lindo, porque vai fazer um ano que entrei no reality e mostra que a nossa conexão não é momentânea, ela é verdade. E isso, sim, é meu maior prêmio", iniciou.