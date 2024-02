BBB 24: Davi questiona alvos da líder para Isabelle: 'Prefiro não falar'

Em conversa com Isabelle, o brother Davi questionou se Raquele, líder da semana, poderá colocá-lo no alvo do paredão no BBB 24

Temendo que possa ser indicado novamente ao paredão do BBB 24, da Globo, Davi tentou descobrir quais brothers são alvos de Raquele, líder da semana. Em conversa com Isabelle, sister com quem tem mais proximidade dentro da casa, o motorista de aplicativo questionou se ele poderia ser uma das opções da doceira.

"Quem vai? É o pessoal lá?", pergunta Davi. Isabelle, no entanto, avisou para o brother que não tocaria no assunto. "Eu prefiro não falar. Eu estou falando de mim e de você", explicou ela. E continuou: "Isso é uma coisa muito particular, é jogada dela. Nem opino, nem falo nada. Mas até agora, pelo que sei, tem muita gente na casa para votar".

O brother, então, analisou a possibilidade de ser o indicado para a berlinda. "Mas ela pode me botar no paredão. Você acha que ela não me bota? Você acha?", questionou Davi, que recebeu uma resposta negativa de Isabelle.

"Eu estou te falando que eu ouvi isso de algumas pessoas, inclusive ontem. Que você está mais tranquilo, acho que é isso, Davi. Negócio de comida, por exemplo, evita briga por conta de comida, sabe como esse povo é. Pergunta as quantidades certas, se tu quiser cozinhar porque você não tem obrigação de cozinhar para todo mundo. Eu sei que você gosta de se distrair e que é seu hobby cozinhar", avisou a Cunhã.

Na sequência, Isabelle ainda aconselhou o colega de confinamento: "Tudo aqui você sabe que é motivo de voto, então se você for fazer alguma coisa lá, na minha opinião, pergunta", declarou a sister. Davi, por sua vez, insistiu em saber quais são os possíveis alvos de Raquele para o paredão.

"Aqui para gente, no caso, pode ficar tranquila que isso aqui não vai sair, é entre eu e você. É sério mesmo, não vai sair, pode confiar. Você sabe quem são as pessoas que ela tem como alvo?", perguntou ele. "Não tenho certeza. Ouvi falar, mas não tenho certeza. Melhor não falar porque não tenho certeza, é uma informação muito séria", afirmou Isabelle.

E completou: "Eu não tenho certeza, acho que ela ainda vai decidir com certeza absoluta ainda, mas ainda não tenho certeza". "É, eu acho que não estou na mira dela não porque eu não tive um embate direto com ela", concluiu Davi.

Vale lembrar que Raquele já revelou aos aliados de jogo quais adversários colocará 'Na Mira' como possíveis indicações ao paredão, que acontece ao vivo no próximo domingo, 18.

Do outro lado da casa, Davi e Isabelle conversam sobre a indicação da líder Raquele 🔥 "Não tenho certeza, ela soltou alguns nomes" #RedeBBB#BBB24pic.twitter.com/mOqkCMFbQS — Big Brother Brasil (@bbb) February 16, 2024

Davi revela quem puxaria para o paredão

Após a sister Raquele conquistar a liderança da semana no BBB 24, da Globo, os brothers já começaram a se movimentar para planejar os próximos passos do jogo. Ciente de que poderá enfrentar mais um paredão, Davi revelou quem é seu alvo principal na casa a partir de agora.

Em conversa com Alane e Matteus na academia, o motorista de aplicativo explicou qual adversário puxaria para a berlinda caso tivesse oportunidade. "Ele não me engana com a conversa bonita dele. Eu já sei a pessoa que ele é e acabou. A personalidade dele é essa", declarou Davi.

Na sequência, ele levantou e seguiu até o painel tático do local e apontou para o bonequinho de MC Bin Laden. "Agora, depois que eu voltei de três paredões, se a gente já tinha embate, ele agora quer se aproximar de mim, mas eu não vou dar corda. O que eu já tive de visão referente a ele, já tive e acabou", completou.

Davi, então, reforçou que não esqueceu o episódio em que o funkeiro venceu a liderança e acabou colocando Isabelle para enfrentar a zona de risco junto com ele. "Já está exposto e eu não vou deixar esse assunto morrer, porque quem recebeu a facada fui eu. Ele querendo colocar eu e minha aliada no paredão", explicou.

E completou: "Eu posso enfrentar vários paredões, mas se eu tiver que puxar alguém, eu vou puxar ele. Eu vou chamar ele para jogar junto comigo no paredão. Vai ser eu e ele no paredão aqui e eu vou deixar na mão do Brasil para resolver".