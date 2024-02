BBB 24: Davi revela quem puxaria para o paredão: 'Não me engana'

Ciente de que poderá enfrentar mais um paredão no BBB 24, Davi revelou qual brother da casa gostaria de puxar para a berlinda

Após a sister Raquele conquistar a liderança da semana no BBB 24, da Globo, os brothers já começaram a se movimentar para planejar os próximos passos do jogo. Ciente de que poderá enfrentar mais um paredão, Davi revelou quem é seu alvo principal na casa a partir de agora.

Em conversa com Alane e Matteus na academia, o motorista de aplicativo explicou qual adversário puxaria para a berlinda caso tivesse oportunidade. "Ele não me engana com a conversa bonita dele. Eu já sei a pessoa que ele é e acabou. A personalidade dele é essa", declarou Davi.

Na sequência, ele levantou e seguiu até o painel tático do local e apontou para o bonequinho de MC Bin Laden. "Agora, depois que eu voltei de três paredões, se a gente já tinha embate, ele agora quer se aproximar de mim, mas eu não vou dar corda. O que eu já tive de visão referente a ele, já tive e acabou", completou.

Davi, então, reforçou que não esqueceu o episódio em que o funkeiro venceu a liderança e acabou colocando Isabelle para enfrentar a zona de risco junto com ele. "Já está exposto e eu não vou deixar esse assunto morrer, porque quem recebeu a facada fui eu. Ele querendo colocar eu e minha aliada no paredão", explicou.

E completou: "Eu posso enfrentar vários paredões, mas se eu tiver que puxar alguém, eu vou puxar ele. Eu vou chamar ele para jogar junto comigo no paredão. Vai ser eu e ele no paredão aqui e eu vou deixar na mão do Brasil para resolver".

Eu acho ele soberbo, fofoqueiro, mentiroso.. Eu não como o papinho dele! [Bin Laden]



(📸Vídeo/Reprodução: TV Globo) pic.twitter.com/DoujNqR99r — Davi Brito 🚗 (@davibritof) February 16, 2024

MC Bin Laden avalia relação com Davi e confessa vergonha

Na tarde desta quinta-feira, 15, MC Bin Laden teve um momento de desabafo com os brothers e confessou que está com vergonha de algumas atitudes que teve com Davi dentro do BBB 24.

Na cozinha da casa, o funkeiro contou para Matteus, Beatriz, Alane e Deniziane que está revendo suas opiniões sobre o motorista de aplicativo. "Ontem ele teve uma atitude que eu não teria", disse ele, se referindo ao fato de o baiano ter cortado seu cabelo no dia anterior. "Eu me conheço, não teria".

Bin ainda afirmou que, por conta dessa atitude, se permitiu curtir a festa da noite anterior ao lado do brother. "Me ensinou uma parada que tenho que aprender", acrescentou. "Tô com vergonha de mim mesmo".

No final da conversa, MC Bin Laden reforçou que Davi não é mais sua prioridade de voto no reality show, e Matteus defendeu o baiano dizendo que ele tem um bom coração.