BBB 24: Davi não aguenta pressão e tem crise de choro escondido dos aliados

Primeiro finalista do BBB 24, Davi se esconde dos colegas de confinamento e desaba durante crise de choro sozinho no banheiro

Na última semana do Big Brother Brasil 24, Davi garantiu sua vaga na final ao vencer uma prova de resistência. No entanto, mesmo com a conquista, o motorista de aplicativo pareceu bastante abalado com a pressão da reta final do reality show. Sem motivos aparentes, ele se escondeu dos colegas de confinamento e teve uma crise de choro sozinho no banheiro.

Ao longo do dia, Davi curtiu momentos descontraídos com os colegas de confinamento e se divertiu durante uma ação patrocinada. Além das brincadeiras, ele também aconselhou Alane, que havia enfrentado uma crise de choro mais cedo devido ao medo do último Paredão. Ele sugeriu que ela aproveitasse o dia como se fosse o último no programa.

No entanto, o motorista também acabou cedendo à pressão e buscou refúgio no banheiro da casa. Escondido atrás da meia parede do chuveiro, o brother desabou em lágrimas, e apareceu visivelmente abatido. Mesmo após garantir sua vaga na final, Davi não demonstrou alívio, pelo contrário, ele parecia preocupado e levava a mão à cabeça diversas vezes.

Acredito que a ficha do nosso reizinho está começando a cair 🥺💙 pic.twitter.com/wN2QDs0ftc — Davi Brito 🚗 (@davibritof) April 13, 2024

Apesar das lágrimas, o brother se manteve em silêncio e não explicou a situação. Após tentar se levantar e ir até a dispensa, ele logo retornou ao chão do banheiro e voltou a chorar. Enquanto isso, seus colegas de confinamento continuavam conversando na cozinha, sem saber o que estava acontecendo com o motorista de aplicativo.

Vale mencionar que, após Davi garantir sua vaga na final ao vencer a última prova de resistência, Alane, Isabelle e Matteus disputam as duas vagas restantes para a final junto ao motorista de aplicativo. Enquanto um deles deixará a casa mais vigiada do Brasil no próximo domingo, 14, os outros dois asseguram seus lugares no TOP 3, que terá o resultado divulgado na terça-feira, 16.

Equipe de Davi divide opiniões ao declarar torcida:

Após a formação da berlinda, as equipes dos emparedados se manifestaram nas redes sociais declarando suas torcidas. No entanto, a assessoria de Davi decidiu não escolher um brother para tentar salvar, já que todos são amigos do baiano. Em vez disso, eles acreditam que é hora de descansar e se preparar para a votação na final do reality show.

Através do X, o antigo Twitter, eles justificaram a decisão em um comunicado: “Considerando que Davi não está no paredão e já se encontra na final, desejamos boa sorte aos emparedados. Solicitamos que todos os passageiros descansem e se preparem para o último embate. Guardem o máximo de energia para a votação final”, escreveram, mas a decisão gerou repercussão negativa.