BBB 24: Equipe de Davi divide opiniões ao declarar torcida no último Paredão

Quem deve ser finalista ao lado de Davi? Equipe do motorista gera polêmica ao se posicionar no último Paredão do BBB 24; entenda

Na reta final do Big Brother Brasil 24, Davi garantiu sua vaga na final ao vencer a última Prova de Resistência. Agora, Alane, Isabelle e Matteus disputam as duas vagas restantes para a final ao lado do motorista de aplicativo. Contudo, nenhum deles contará com o apoio da equipe do único finalista até o momento, que dividiu opiniões ao se posicionar no último Paredão da edição.

Após a formação da berlinda, as equipes dos emparedados se manifestaram nas redes sociais declarando suas torcidas. No entanto, a assessoria de Davi decidiu não escolher um brother para tentar salvar, já que todos são amigos do baiano. Em vez disso, eles acreditam que é hora de descansar e se preparar para a votação na final do reality show.

Através do X, o antigo Twitter, eles justificaram a decisão em um comunicado: “Considerando que Davi não está no paredão e já se encontra na final, desejamos boa sorte aos emparedados. Solicitamos que todos os passageiros descansem e se preparem para o último embate. Guardem o máximo de energia para a votação final”, escreveram.

“Sabemos também que existirão aqueles que irão optar por votar, para isso, deixamos a escolha livre entre os adversários!”, a equipe preferiu não puxar votos para nenhum dos três emparedados. No entanto, a justificativa não repercutiu bem e dividiu opiniões dos admiradores do motorista de aplicativo nas redes sociais.

Enquanto alguns seguidores acreditam que a assessoria fez bem em não se posicionar, outros detonaram a atitude: “Isabelle foi amiga do início ao fim, tinha que ser Fora Alane”, um disparou. “O adm devia respeitar a vontade do Davi em ter a Isabelle na final junto com o Matteus”, criticou mais um. “Se posicionem, por favor! Qual seria a escolha do Davi?”, disse outro.

Considerando que Davi não está no paredão e já se encontra na final, desejamos boa sorte aos emparedados.



Solicitamos que todos os passageiros descansem e se preparem para o último embate. Guardem o máximo de energia para a votação final. Sabemos também que existirão aqueles que… pic.twitter.com/kafJUtMnMa — Davi Brito 🚗 (@davibritof) April 13, 2024

Apesar dos pedidos do público, a equipe não voltou a se posicionar. Vale lembrar que Davi se tornou finalista depois de vencer uma Prova de Resistência na última sexta-feira, 13. Muito emocionado, ele contou aos colegas como se sentiu depois de ganhar a última competição: “Não tem como explicar, muito sentimento de gratidão”, celebrou.

Ao final do relato, Davi recordou o momento em que falou com o apresentador Tadeu Schmidt logo após conquistar a primeira vaga na final do reality show: "Aquilo ali me deixou… é porque não sei chorar na hora, mas depois eu vou chorar. Amanhã eu vou chorar, quando começar cair a ficha que está acabando", comemorou o brother.

Davi aconselha sister emparedada:

Na reta final do Big Brother Brasil 24, os confinados continuam cada vez mais tensos. Neste sábado, 13, Alane enfrentou uma crise de choro intensa com medo do resultado do último Paredão. Desesperada, a atriz foi consolada por Davi, que deu um conselho sincero: que ela aproveitasse seu possível último dia na casa mais vigiada do Brasil; confira o momento.