BBB 24: Davi fala sobre a briga de Isabelle e Bin Laden: "Vai fazer o VT dele"

Em conversa com Isabelle, Davi fala sobre a briga entre a sister e MC Bin Laden durante a formação do último paredão; veja!

Após a discussão calorosa entre Isabelle e MC Bin Laden na formação do paredão do BBB 24 no último domingo, 28, Davi deu sua opinião sobre a briga. Em conversa com a sister no jardim nesta segunda-feira, 29, o motorista elogiou a atitude da dançarina durante o embate.

Na ocasião, Davi falou que a cena causada pelo cantor foi feita apenas para crescer nas câmeras. “Tem cara que é assim mesmo, que vai fazer o VT dele em cima só de mulher, de homem ele não vai fazer, entendeu? Porque ele sabe que mulher é o sexo mais frágil!”, opinou Davi.

Isabelle ainda concordou com ele e disse: "Não vi ele crescer para cima de ti. Ele teve problema contigo, mas ele não cresceu para cima de ti". Davi ainda admitiu que o posicionamento da sister, que está emparedada, irá lhe segurar no jogo. "Se você abaixasse a cabeça naquele momento, amanhã você iria embora. Você falou o que achava referente à pessoa dele e o que o Brasil sabe, todo mundo sabe a pessoa que ele é", disse o brother.

Os dois ainda conversaram sobre o jogo e o motorista assegurou que sua próxima jogada, caso ganhe a prova do líder, seria indicar MC Bin Laden ao paredão. Vale lembrar que o cantor foi o líder da semana e possui o poder de vetar um participante da próxima prova valendo a liderança.

A discussão entre Bin Laden e Isabelle

Durante a madrugada desta segunda-feira, 29, no BBB 24, logo após a formação de mais um paredão, MC Bin Laden e Isabelle, indicada direto para a berlinda por ele, iniciaram uma longa discussão na casa mais vigiada do país.

Tudo começou quando o cantor se aproximou da sister, que estava conversando com Michel, Giovanna e Rodriguinho. Na ocasião, ele jogou uma "indireta" para a dançarina, que não ficou calada e fez questão de responder à provocação do líder.

"Eu vi quem votou no Lucas ali. A falsidade exala mais que tudo", disparou Bin Laden. "O que você está falando? Quer falar para mim? Eu falei para ele que eu votei nele", retrucou Isabelle. "Estou falando com você? Você é falsa mesmo", respondeu o funkeiro.

A sister, então, seguiu: "Falso é você. Eu falei com ele. O que você tem a ver com meus votos? Eu conversei com ele antes, qual é o problema? Eu não tenho que votar?", rebateu ela. "Você é falsa", declarou o brother. "Eu sou sua amiga por acaso para ter sido falsa contigo? Porque você está cuspindo aí, chega para mim e fala", disse Isabelle.