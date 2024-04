BBB 24: Davi entra em disputa acirrada e pode perder prêmio, segundo enquete

Grande final do BBB 24 acontece nesta terça-feira, 16; vote em enquete entre Davi, Isabelle e Matteus para decidir quem leva o prêmio milionário

A grande final do BBB 24 acontece na noite desta terça-feira, 16, sob o comando do apresentador Tadeu Schmidt (49). Agora, as torcidas de Davi (21), Isabelle (31) e Matteus (27) se enfrentam para decidir quem leva para casa o prêmio de R$ 2,92 milhões.

VOTE NA ENQUETE E DECIDA QUEM VENCE O BBB 24:

Quem deve ganhar o BBB 24? Davi

Isabelle

Matteus

O motorista de aplicativo Davi foi considerado favorito do público durante boa parte do programa. De acordo com a enquete, 49,19% dos leitores da CARAS Brasil querem que o baiano ganhe o prêmio milionário e seja o campeão do BBB 24 .

Pouco atrás, o estudante de engenharia agrícola Matteus conquistou 47,09% dos votos do público para vencer. Na manhã desta terça, o gaúcho havia ultrapassado Davi, e ameaçava o primeiro lugar do colega de confinamento com vantagem de um ponto percentual.

Leia também: Raquele revela torcida na final do BBB e ignora favoritismo: 'Conexão genuína'

Já a Cunhã Poranga do Boi Garantido Isabelle não entra na disputa pelo primeiro e segundo lugar do pódio. A dançarina manauara recebeu apenas 3,70% dos votos, o que indica que ela ficará com o terceiro lugar da edição.

Após 100 dias de confinamento, Davi, Isabelle e Matteus conseguiram chegar à grande final do reality show. A 24ª temporada do BBB contou com número recorde de participantes, discussões, beijos e trouxe novas dinâmicas, como o Puxadinho e o Sincerão —substituto do Jogo da Discórdia.

Agora, na noite da grande final, os 23 ex-participantes da temporada irão se reunir no gramado da casa mais vigiada do Brasil para prestigiar o momento em que será revelado o grande vencedor, e depois irão partir para uma festa no Rio de Janeiro.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DO BBB NAS REDES SOCIAIS: