Davi, Isabelle ou Matteus? Vote na enquete e decida quem ganha o BBB 24

Finalistas da 24ª edição do BBB foram definidos na noite deste domingo, 14; grande campeão será escolhido pelo público na terça-feira, 16

Após 98 dias de confinamento, Davi (21), Isabelle (31) e Matteus (27) foram os escolhidos para chegar até a final do BBB 24. Agora, o público irá se dividir para votar em quem deve ser o campeão da temporada e levar para casa o maior prêmio que o reality já ofereceu.

VOTE NA ENQUETE E DECIDA QUEM GANHA O BBB 24:

Quem deve ganhar o BBB 24? Davi

Isabelle

Matteus

A final do BBB 24 foi formada na noite deste domingo, 14 . Alane (25) foi eliminada com 51,11% dos votos do público e, antes de deixar a casa mais vigiada do Brasil, teve uma crise nervosa ao lembrar de sua mãe. A sister foi acalmada pelo apresentador Tadeu Schmidt (49).

Agora, Davi, Isabelle e Matteus se enfrentam pela última vez e o público deve escolher quem leva para casa o título de campeão da temporada e o prêmio de R$ 2,92 milhões —o maior montante da história do reality global.

Leia também: Enquete aponta virada e possível novo campeão do BBB 24; veja parciais

O motorista de aplicativo baiano e a dançarina manauara foram escolhidos pelos telespectadores para entrar no BBB 24 pela dinâmica do Puxadinho. Os dois se tornaram grandes aliados e amigos durante o programa.

Já Matteus ingressou na temporada de forma tradicional. Ao longo dos dias, se envolveu romanticamente com Deniziane (29), mas o relacionamento acabou antes da sister ser eliminada. Agora, na reta final do programa, ele e Isabelle se tornaram um casal.

O par romântico recém-formado quebrou um intervalo de 10 anos sem que um casal chegasse junto à final do reality. Antes, o último casal a chegar na final do BBB foi composto por Clara e Vanessa. As duas participaram da 14ª edição do programa e dividiram o pódio da edição. Vanessa se tornou campeã, enquanto Clara ocupou o terceiro lugar —Angela ficou em segundo lugar.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DO BBB NO INSTAGRAM: