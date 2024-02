BBB 24: Davi diz que não pedirá desculpa após falar 'calabreso': 'Gírias'

Após chamar brother de 'calabreso' e causar confusão, Davi diz que não se retratará por não considerar a palavra ofensiva

Durante a conversa que teve com a cantora Wanessa Camargo nesta sexta-feira, 02, quando ela se desculpou e esclareceu algumas questões com Davi, o brother acabou garantindo que não pedirá desculpas para Lucas Buda após chamá-lo de "calabreso" em discussão.

A palavra, interpretada como um termo gordofóbico dentro da casa mais vigiada do Brasil, não passa de uma gíria para o motorista de aplicativo. Segundo ele, não há necessidade de se retratar e por isso não falará nada com o professor sobre o ocorrido.

“Eu moro em Salvador. [...] Eu vim de Salvador e de lá eu trago as minhas bagagens, minha cultura, minhas falas, minhas gírias, meus palavrões e quem eu sou. Eu sou a pessoa que sou. Claro que a gente tem que tomar cuidado com as palavras, mas para mim, eu não vou chegar para pedir desculpas porque de onde eu vim aquela fala é comum", falou Davi para a artista.



Wanessa Camargo então respondeu: “Comum é uma coisa. A gente perguntou o que era calabreso e você disse ‘não sei’". O brother então comentou que a palavra não tem intenção de ofender como acharam. “Calabreso é resenha. É tipo ‘mané’.” “Tá, mas tem que se explicar melhor. Para muitas pessoas, é sobre gordura. Porque a imagem de uma calabresa vem gordura", opinou a famosa.

Durante a madrugada desta quinta-feira, 1, os confinados pararam a festa para assistir a uma briga no Big Brother Brasil 24. Mas a confusão tomou um rumo inusitado quando Davi usou a expressão ‘calabreso’ ao se referir ao seu rival, Lucas Buda. O motorista recebeu acusações de preconceito, por conta do termo, que deixou dúvidas entre os colegas.

Fora da casa, vários famosos debocharam da situação. Ana Maria Braga iniciou o Mais Você comendo pizza calabresa. Já o cantor Xanddy, que se apresentou na casa no dia da briga, brincou sobre usar o termo e ser colocado no paredão por Boninho.

Criador do meme 'calabreso' sai em defesa de Davi

A briga envolvendo Davie o termo 'calabreso' não agitou só os brothers do BBB 24, da Globo, mas também movimentou as redes sociais. O ator e humorista Toninho Tornado, criador do bordão famoso, saiu em defesa do brother e fez questão de explicar a origem do meme.

Em suas redes sociais, na manhã desta quinta-feira, 01, ele compartilhou um trecho do reality show onde a participante Leidy Elin surge perguntando para Davi qual o significado da palavra utilizada durante a discussão. Toni, então, esclareceu ao público de onde surgiu a expressão.

"Ela quer saber o que significa 'calabreso'. É o meu bordão! Gente, calma. 'Calabreso' é um jeito carinhoso, é um dos meus bordões", declarou o humorista. Na legenda da publicação, ele ainda mencionou o perfil oficial do motorista de aplicativo: "Pronunciamento oficial. É nóis, Davi", escreveu, completando com emoji de risada.