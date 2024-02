BBB 24: Xanddy debocha com o termo 'calabreso' após show no reality

Após se apresentar na casa do 'BBB 24', cantor Xanddy debocha com a palavra 'calabreso', usada por Davi em discussão com brothers

O termo "calabreso", usado por Davi em discussão no BBB 24, está dando o que falar fora da casa. Inclusive, até o cantor Xanddy, que se apresentou na festa nesta quarta-feira, 31, resolveu brincar com a palavra em sua rede social.

Debochando da situação, assim como Ana Maria Braga fez ao comer uma pizza de calabresa no Mais Você, o esposo de Carla Perez perguntou se seria colocado no paredão por Boninho caso falasse a palavra.

"Se eu falar: 'Boa noite seus calabresos', será que o Boninho me coloca no paredão? kkkk brincadeira", escreveu ele tirando sarro do transtorno criado pelos brothers por conta do termo criado pelo humorista Toninho Tornado.

Durante a madrugada desta quinta-feira, 1, os confinados pararam a festa para assistir a uma briga no Big Brother Brasil 24. Mas a confusão tomou um rumo inusitado quando Davi usou a expressão ‘calabreso’ ao se referir ao seu rival, Lucas Buda. O motorista recebeu acusações de preconceito, por conta do termo, que deixou dúvidas entre os colegas.

Criador do meme 'calabreso' sai em defesa de Davi

A briga envolvendo Davie o termo 'calabreso' não agitou só os brothers do BBB 24, da Globo, mas também movimentou as redes sociais. O ator e humorista Toninho Tornado, criador do bordão famoso, saiu em defesa do brother e fez questão de explicar a origem do meme.

Em suas redes sociais, na manhã desta quinta-feira, 01, ele compartilhou um trecho do reality show onde a participante Leidy Elin surge perguntando para Davi qual o significado da palavra utilizada durante a discussão. Toni, então, esclareceu ao público de onde surgiu a expressão.

"Ela quer saber o que significa 'calabreso'. É o meu bordão! Gente, calma. 'Calabreso' é um jeito carinhoso, é um dos meus bordões", declarou o humorista. Na legenda da publicação, ele ainda mencionou o perfil oficial do motorista de aplicativo: "Pronunciamento oficial. É nóis, Davi", escreveu, completando com emoji de risada.