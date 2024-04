BBB 24: Davi confunde piloto famoso com Tony Ramos: 'Era bom na corrida'

Após chamar Matteus de 'novo Tony Ramos' no BBB 24, Davi percebeu que havia confundido um piloto famoso de Fórmula 1 com o ator

Primeiro finalista do BBB 24, da Globo, o brother Davi aproveitou a tranquilidade da manhã deste sábado, 13, para bater um papo descontraído com Matteus. Reunidos na área externa da casa mais vigiada do país, os confinados conversaram sobre a Fórmula 1 e o sucesso de Ayrton Senna nas pistas.

O brother, no entanto, acabou confundindo o piloto com um ator famoso. O assunto começou com Davi avisando que chamará o colega de 'novo Tony Ramos'. "Tony Ramos era bom… o homem era f***", comentou o brother. "O que?", questionou Matteus. "O homem não era da corrida? Tony Ramos?", respondeu o motorista de aplicativo.

"Corrida?", insistiu Matteus. Ao observar a confusão do gaúcho, Davi percebeu que havia confundido Ayrton Senna com o ator: "Como era o nome daquele cara? Ayrton Senna. Estou confundindo", corrigiu o brother. "Tony Ramos é ator", reforçou o emparedado.

Em seguida, Davi elogiou o piloto, falecido em 1994 durante uma corrida no GP de San Marino, em Ímola, na Itália. "[Ayrton] Era o corredor de Fórmula 1. O homem era máquina. Tirava o chapéu para ele, assistia todo sábado de manhã. Quando ele ia correr, eu assistia", declarou o primeiro finalista da edição. "A batida dele foi feia", completou o brother, se referindo ao trágico acidente.

Davi confunde Ayrton Senna com Tony Ramos e diz que assistia às corridas do piloto todo sábado de manhã.



Detalhe: Ayrton Senna morreu em 1994



pic.twitter.com/67sxXvWVYt — Dantas (@Dantinhas) April 13, 2024

Carolina Dieckmann revela coincidência entre Davi e seu filho

A atriz Carolina Dieckmann compartilhou com os seguidores sua alegria ao saber que Davi, participante do BBB 24, da Globo, se tornou o primeiro finalista da edição atual. Em seus stories no Instagram, a artista, que já saiu em defesa do brother em diversos momentos, reforçou sua torcida para que ele seja o grande campeão do reality show.

"Que delícia chegar no Rio e ver o Davi finalista do BBB. Vocês sabem que estou torcendo para ele desde… Nem sei. Acho que desde a primeira vez que vi a cara do Davi, comecei a torcer por ele", iniciou a famosa em suas redes sociais.

Em seguida, Carolina Dieckmann revelou uma coincidência envolvendo seu filho, Davi Frota, com o participante do Big Brother Brasil. Isso porque o herdeiro, fruto de seu antigo relacionamento com o ator Marcos Frota, fará aniversário na próxima terça-feira, 16, dia da edição final do programa.

"Dia 16 é aniversário do meu filho, Davi. Eu vou amar se ele [Davi] for campeão no dia do aniversário do meu filho", vibrou Carolina Dieckmann.