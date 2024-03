Adriane Galisteu homenageia Ayrton Senna em seu aniversário de 64 anos

Em suas redes sociais, Adriane Galisteu relembra seu ex-namorado Ayrton Senna e homenageia o piloto no dia de seu aniversário de 64 anos; confira!

A apresentadora Adriane Galisteu usou suas redes sociais nesta quinta-feira, 21, para fazer uma homenagem muito especial. A famosa relembrou seu ex-namorado, o piloto Ayrton Senna, no dia em que ele faria 64 anos.

Em seu perfil oficial do Instagram, a comandante do reality A Fazenda compartilhou uma foto antiga do casal para celebrar essa data especial. No clique, Adriane apareceu aos risos enquanto se apoiava no ombro de Senna, que estava de óculos escuros.

Na legenda, a loira fez uma homenagem ao ex-namorado, falecido em 1994 após acidente fatal na corrida de Ímola, na Itália. "Ele faria 64 anos… pra sempre Beco! #ayrtonsenna", escreveu Adriane, citando o apelido de Senna, dado por sua sobrinha Lilian quando pequena.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Adriane Galisteu (@galisteuoficial)

Adriane Galisteu e Ayrton Senna se conheceram em 1993, após uma vitória do piloto na Fórmula 1 em Interlagos, São Paulo. Os dois namoraram até a morte do tricampeão em maio de 1994. Hoje, a apresentadora é casada com o empresário Alexandre Iodice, pai de seu filho Vittorio, de 13 anos.

Adriane Galisteu relembra acidente de Ayrton Senna

Em entrevista à CARAS Brasil em dezembro de 2023, Adriane Galisteu relembrou o acidente fatal de seu ex-namorado, Ayrton Senna, em Ímola, na Itália. Na conversa, ela falou sobre o ocorrido e o momento no qual foi ao local da morte do piloto.

"Volto para a curva do Tamburello, volto para esse momento. Lembro bem dessas cenas e dessas imagens, porque eu tinha essa curiosidade. Para mim, o acidente do Ayrton foi tão inacreditável, como que um homem morre fazendo aquilo que ele mais sabia fazer? Tinha a sensação de que ele faria essa corrida de olhos fechados, vendado, de tão bom que ele era", compartilhou Adriane sobre o momento no qual esteve na curva do Tamburello, local do acidente de Senna.

"Já tinha visto ele bater de formas muito mais violentas, então, para mim, estar nessa curva colocou um ponto final nessa situação. Essa foi uma cena super emocionante, difícil e forte, mas foi muito importante profissionalmente e pessoalmente para a minha vida", acrescentou a apresentadora.