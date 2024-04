Carolina Dieckmann revela coincidência entre Davi, do BBB 24, e seu filho

Torcendo por Davi no BBB 24, a atriz Carolina Dieckmann contou uma curiosidade envolvendo o brother e seu filho: 'Vou amar'

A atriz Carolina Dieckmann compartilhou com os seguidores sua alegria ao saber que Davi, participante do BBB 24, da Globo, se tornou o primeiro finalista da edição atual. Em seus stories no Instagram, a artista, que já saiu em defesa do brother em diversos momentos, reforçou sua torcida para que ele seja o grande campeão do reality show.

"Que delícia chegar no Rio e ver o Davi finalista do BBB. Vocês sabem que estou torcendo para ele desde… Nem sei. Acho que desde a primeira vez que vi a cara do Davi, comecei a torcer por ele", iniciou a famosa em suas redes sociais.

Em seguida, Carolina Dieckmann revelou uma coincidência envolvendo seu filho, Davi Frota, com o participante do Big Brother Brasil. Isso porque o herdeiro, fruto de seu antigo relacionamento com o ator Marcos Frota, fará aniversário na próxima terça-feira, 16, dia da edição final do programa.

"Dia 16 é aniversário do meu filho, Davi. Eu vou amar se ele [Davi] for campeão no dia do aniversário do meu filho", vibrou Carolina Dieckmann. Recentemente, a atriz comentou o 'vácuo' que o motorista de aplicativo recebeu do cantor Paulo Ricardo em uma das festas do confinamento.

Na ocasião, um vídeo onde mostra o artista 'pulando' Davi ao cumprimentar todos os brothers da casa viralizou nas redes sociais e a loira decidiu dar sua opinião. "Me lembrou muito aquele vídeo, do menininho que não recebe o abraço do jogador de futebol famoso, não tem como a gente ver uma cena dessa e não sentir nada, pelo menos pra mim é impossível", declarou ela.

E completou: "Não tem como a gente ver uma cena dessa e não pensar sobre isso. Então a minha opinião é só pense sobre, não precisa atacar, essa coisas de ir derrubar a página, agredir a pessoa...".

Essa davizete da carolina dieckmann dorme no formol, ela tem 45 anos com aparência de 25. Ela disse que Davi será campeão na mesma data que o filho dela faz aniversário e se chama Davi também o filho dela. #BBB24#RedeBBB#ForaIsabelle#ForaIsabellepic.twitter.com/eL2X73GBbU — docinho de coco (@de_cor99297) April 13, 2024

Carolina Dieckmann comenta sobre medo de Davi após o BBB 24

A atriz Carolina Dieckmann fez um comentário ao ler sobre um medo de Davi após o BBB 24, da Globo. Em um desabafo no confinamento, ele disse que tem receio de não conseguir se sustentar enquanto faz a faculdade de medicina, já que não conseguirá trabalhar neste período por causa da intensidade dos estudos.

Davi falou: "O meu maior medo, que gerou agora dentro de mim, é eu não ter dinheiro para concluir os 10 anos de faculdade que tenho para fazer. E se eu não tiver dinheiro para me manter estudando? Eu vou entrar na faculdade de manhã e sair à noite. Eu fico me perguntando se vou ter que parar de estudar mais uma vez para poder trabalhar e ter que me sustentar".

Com isso, Dieckmann refletiu sobre a desigualdade no Brasil. "Não é sobre BBB, é sobre o Brasil. Não é 'mimimi', é falta de oportunidade num país extremamente desigual. Não é para falar só do Davi, é para falar de todos os meninos como ele. E são muitos", afirmou. Confira!