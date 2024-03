BBB 24: Davi cai no choro e é consolado por sister durante festa

O que aconteceu? Davi não conseguiu segurar as lágrimas durante a última festa do líder e foi acolhido por aliada no BBB 24

Na madrugada desta quinta-feira, 28, os participantes do Big Brother Brasil 24 aproveitaram a última festa do líder, já que o reality show da Globo está entrando em sua reta final e se preparando para o modo turbo. Durante a celebração, Davi ficou bastante emotivo e não conseguiu conter as lágrimas. Ele foi consolado por uma de suas aliadas, Alane.

Além de estar analisando sua trajetória com o fim do programa se aproximando, Davi também se emocionou durante a festa por outro motivo: a saudade de sua esposa, a comerciante e assistente social Mani Reggo. Em meio à celebração, ele não conteve a emoção ao lembrar de sua parceira fora do reality show da Globo.

Ao som de algumas canções de sofrência, o baiano se isolou em um canto da festa e sentiu saudade de sua esposa, derramando as lágrimas. Percebendo a tristeza do colega de confinamento, Alane se aproximou para consolá-lo e conseguiu arrancar um sorriso do motorista de aplicativo, que logo retornou para comemoração.

Vale mencionar que Davi e Mani, apesar de não serem oficialmente casados, moram juntos e estão juntos há dois anos. Inclusive, o baiano planeja se casar com sua amada assim que deixar o programa. Apesar dos planos para o casório, a comerciante, que é 20 anos mais velha que Davi, enfrentou críticas e lidou com o receio de ser traída quando ele entrou no BBB 24.

Durante sua participação, o motorista contou que precisou tranquilizar a mulher antes de adentrar o confinamento, pois ela tinha o receio de ser traída em rede nacional: "Minha história de vida ela já conhece, já sabe como é, já ouviu da minha mãe, da minha boca. Ela me ensina muita coisa porque é uma mulher mais experiente do que eu. Super bem”, disse.

"Ela falou assim: 'Você vai para lá, vai ter muita mulher bonita, muito mulherão'. Ela ficou preocupada. Falei: 'Rapaz, fique em paz que eu não vou te trair, isso não vem da minha personalidade'. Ela: 'Ah, está certo, vou acreditar em você'. Aqui estou cumprindo o meu papel, eu brinco com as meninas, converso, danço, me divirto mas tudo dentro do respeito", explicou.

Davi comenta estratégia de rivais na reta final:

Enquanto os brothers curtiam a festa da líder Giovanna na madrugada desta quinta-feira, 28, Davi e Matteus aproveitaram um momento a sós para conversar sobre a reta final do BBB 24, da Globo. Com apenas 10 participantes na casa, o motorista de aplicativo explicou ao colega que não enxerga a aproximação de adversários como algo 'natural'.