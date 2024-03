BBB 24: Davi faz revelação sobre a esposa que deixou fora do reality

Em uma conversa na madrugada, Davi entrega qual era a maior preocupação de sua esposa ao confirmar que iria para o BBB 24

O brother Davi surpreendeu ao fazer uma revelação sobre sua esposa, Mani Rego, em uma conversa com Matteus no BBB 24, da Globo. O rapaz relembrou uma conversa que teve a amada antes de entrar no confinamento e contou qual era uma grande preocupação dela.

Davi contou que Mani tinha muito receio de ser traída em rede nacional, mas ele a tranquilizou. "Minha história de vida ela já conhece, já sabe como é, já ouviu da minha mãe, da minha boca. Ela me ensina muita coisa porque é uma mulher mais experiente do que eu. Super bem. Sabe como é o negócio de sogra, né? Sogra com nora e com genro tem os bons momentos e os momentos de desconforto, faz parte", contou ele.

E completou: "Vou aprendendo com ela e ela comigo. Eu gosto muito dela, amo muito ela. Ela ficou muito preocupada quando eu vim para cá. Ela falou assim: 'Você vai para lá, vai ter muita mulher bonita, muito mulherão'. Ela ficou preocupada. Falei: 'Rapaz, fique em paz que eu não vou te trair, isso não vem da minha personalidade'. Ela: 'Ah, está certo, vou acreditar em você'. Aqui estou cumprindo o meu papel, eu brinco com as meninas, converso, danço, me divirto mas tudo dentro do respeito".

Davi não quer mais se vingar de Leidy Elin

O brother Davi abriu o coração durante a declaração no vídeo do Raio-X na manhã desta terça-feira, 12, no BBB 24. Ele relembrou a briga que teve com Leidy Elin na madrugada após o Sincerão. A sister chegou a jogar as roupas dele dentro da piscina e ele cogitou uma vingança. Porém, o rapaz anunciou que pensou melhor e não vai se vingar.

No vídeo, o jovem contou que está bem e vai deixar quieto, sem vinganças. Ele quer que o público decida o que deverá acontecer no futuro.

"A situação que aconteceu ontem aqui na casa, depois do Sincerão, foi muito séria e complicada para mim. Aqui dentro tem que ter respeito pelas pessoas e eu respeito muito as mulheres aqui dentro. Só que ontem a Leidy Elin passou dos limites, pegou minhas roupas e jogou na piscina. Tá tudo bem. Eu tinha e tenho várias maneiras para me vingar disso, mas vou acabar deixando isso quieto. As pessoas dentro da casa, tirando as pessoas que estão comigo e são meus aliados aqui dentro, estão me colocando em lugares que não são meus. Estão me colocando como uma pessoa má”, disse ele.

E completou: "Eu não sou uma pessoa má. Eu sou uma pessoa muito prestativa, amiga, alegre… Só que elas não enxergar isso em mim. Elas me enxergam como uma pessoa má dentro da casa e que queria prejudicar os outros, mas eu não sou esse tipo de pessoa. O que ela fez foi para me provocar, realmente. Eu não consegui dormir direito, mas está tudo bem. Eu entrego nas mãos de Deus e do Brasil e de vocês aí fora”.