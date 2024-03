Namorada de Davi prestigia show no RJ e fala sobre situação dele no BBB 24

Namorada de Davi, Mani Rego se pronuncia sobre como foi ver a cena de Leidy jogando as roupas do amado na piscina do BBB 24

Namorada do brother Davi, Mani Rego foi curtir a gravação do DVD do cantor Nadson, que é um dos ídolos do amado, na tarde desta terça-feira, 12, no Rio de Janeiro. Com o cabelão comprido, ela apostou em um look todo preto e aproveitou para comentar sobre a situação do namorado no BBB 24, da Globo.

Em entrevista ao site do colunista Leo Dias, ela contou como foi ver a cena de Leidy Elin jogando as roupas de Davi na piscina depois de uma briga. Ela revelou que teve vontade de pedir para ele sair do reality show.

"Foi muito difícil, na verdade está sendo muito difícil ver o Davi no Big Brother e situações como essa. Não consegui nem terminar de ver tudo, chorei muito com tudo isso. É difícil para os fãs, mas para quem está ligado diretamente a ele é mais difícil ainda. Eu tive vontade [de tirar ele da casa], de ir lá de abraçar, de conversar, de acolher e dizer: 'Meu amor, você é muito amado aqui fora'", disse ela.

Davi não quer mais se vingar de Leidy Elin

O brother Davi abriu o coração durante a declaração no vídeo do Raio-X na manhã desta terça-feira, 12, no BBB 24. Ele relembrou a briga que teve com Leidy Elin na madrugada após o Sincerão. A sister chegou a jogar as roupas dele dentro da piscina e ele cogitou uma vingança. Porém, o rapaz anunciou que pensou melhor e não vai se vingar.

No vídeo, o jovem contou que está bem e vai deixar quieto, sem vinganças. Ele quer que o público decida o que deverá acontecer no futuro.

"A situação que aconteceu ontem aqui na casa, depois do Sincerão, foi muito séria e complicada para mim. Aqui dentro tem que ter respeito pelas pessoas e eu respeito muito as mulheres aqui dentro. Só que ontem a Leidy Elin passou dos limites, pegou minhas roupas e jogou na piscina. Tá tudo bem. Eu tinha e tenho várias maneiras para me vingar disso, mas vou acabar deixando isso quieto. As pessoas dentro da casa, tirando as pessoas que estão comigo e são meus aliados aqui dentro, estão me colocando em lugares que não são meus. Estão me colocando como uma pessoa má”, disse ele.

E completou: "Eu não sou uma pessoa má. Eu sou uma pessoa muito prestativa, amiga, alegre… Só que elas não enxergar isso em mim. Elas me enxergam como uma pessoa má dentro da casa e que queria prejudicar os outros, mas eu não sou esse tipo de pessoa. O que ela fez foi para me provocar, realmente. Eu não consegui dormir direito, mas está tudo bem. Eu entrego nas mãos de Deus e do Brasil e de vocês aí fora”.