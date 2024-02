BBB 24: Davi abre o jogo sobre planos para o futuro: “Pretensão é casar”

Após ser acusado de ‘adultério’ por Dado Dolabella, Davi rebate especulações de traição e revela planos para o futuro com a mulher fora do BBB 24

Na manhã desta sexta-feira, 16, Davi abriu seu coração sobre os planos futuros com Mani Reggo. Apesar das especulações sobre uma suposta traição, e de até ter sido rotulado como 'adúltero' por Dado Dolabella fora do BBB 24, o motorista reafirmou sua fidelidade e revelou que está pronto para dar o próximo passo e oficializar a sua relação.

A revelação aconteceu enquanto o brother conversava com alguns de seus colegas de confinamento na área externa da casa: “Estou focado, mas quando eu sair daqui minha pretensão é casar com ela", disse o motorista de aplicativo, que entregou novos detalhes de seu relacionamento durante o bate-papo com Alane, Deniziane e Matteus

Davi aproveitou a oportunidade para revelar que sua parceira ficou apreensiva com sua ida ao reality show global: "Ela ficou muito preocupada que aqui ia ter muita mulher bonita. Ficou preocupada mesmo de que eu fosse trair ela”, disse o baiano. No entanto, o motorista de aplicativo destacou que a relação segue firme e rebateu as especulações de uma suposta traição no programa.

“Eu falei: 'Rapaz, fique tranquila, não tem nada demais. Não vai acontecer nada. Você é a pessoa que está comigo hoje, você é a pessoa que vai estar comigo amanhã, você é a pessoa que vai estar comigo para sempre. Eu nunca vou lhe trair com ninguém. Eu te amo e o respeito está vivo", disse o motorista de aplicativo apaixonado.

Por fim, Davi contou que está com saudades da mulher e que também tem alguns outros planos além do casamento. O baiano contou pretende construiur uma família e ter filhos com a assistente social e comerciante assim que deixar o reality. Vale lembrar que fora do confinamento, Mani já foi alvo de comentários por ser 20 anos mais velha que o brother.

Além disso, o relacionamento do motorista também foi detonado pelo namorado de Wanessa Camargo, Dado Dolabella, que exigiu a expulsão do motorista de aplicativo em um recado para o diretor Boninho. O motivo? O ator e cantor denunciou um suposto 'adultério' que o brother teria cometido durante o reality.

Em seu perfil no Instagram, Dado se revoltou ao compartilhar um registro viral de Davi. Nas imagens, o baiano tenta dar um 'beijinho de esquimó' e apertar as bochechas de sua aliada no confinamento, a sister Isabelle. No entanto, a manauara não curte a aproximação do motorista e se afasta do colega. O cantor ainda alfinetou a esposa do brother em suas redes sociais.

