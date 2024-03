BBB 24: Davi cai no choro ao agradecer apoio de Isabelle: 'Te amo muito'

Bastante emocionado, Davi abriu o coração em conversa com Isabelle e agradeceu a grande amizade da sister dentro do BBB 24

Durante a festa do BBB 24, da Globo, realizada na madrugada desta quinta-feira, 7, Davi e Isabelle tiveram uma conversa sincera sobre a relação entre os dois dentro do confinamento. Emocionado ao falar da amizade com a sister, o motorista de aplicativo aproveitou o momento para agradecê-la por nunca o ter abandonado.

Ao longo do bate-papo, Davi ressaltou o carinho que sente por Isabelle ao fazer uma bela declaração. "Eu quero falar que o que eu sinto por você é muito grande. Às vezes quero deixar o coração falar, outras vezes minha razão me prende. Tenho razão, pensamento", iniciou ele.

E continuou: "Mas te admiro muito, olho para você e me sinto feliz... Quando você canta comigo, os momentos que a gente passa aqui na casa. Eu te respeito muito mesmo. Eu vejo que você fala as coisas para meu bem, me chama atenção e tal. Isso para mim é muito bom".

Na sequência, Davi reforçou que enxerga a relação entre os dois como irmandade. "Vejo que se preocupa comigo e isso me faz te amar cada dia mais, mas te amar não é com intenção", declarou o jovem.

Isabelle, então, complementou a fala do colega: "É um te amo de irmão, de amigo". "Eu te amo muito.Eu não sei como o Brasil enxerga minha amizade com você, mas é forte o que eu sinto. Eu te conheço só tem dois meses, você entrou comigo e a gente viveu muita coisa intensa", declarou Davi.

Por fim, o brother recordou alguns momentos difíceis que enfrentou dentro da casa em relação aos outros colegas. Sincero, ele abriu o coração e se mostrou grato por todo apoio recebido por Isabelle desde o início do reality show, quando entraram juntos pelo 'Puxadinho'.

"Você esteve do meu lado nos dias mais difíceis aqui dentro, sabe? Eu quero ver você do meu lado porque foi a pessoa que ficou comigo. Isso me tocou muito. Quando a casa toda me abandonou, eu vi você ali", finalizou Davi, segurando as lágrimas.

Davi se revolta com punição causada por Fernanda

Depois da tentativa de Yasmin Brunet em colocar todos do BBB 24 no 'Tá com Nada', os brothers receberam a punição do Big Boss através de Fernanda. Apesar de não ter sido intencional, a ação da sister gerou bastante revolta entre alguns participantes do reality show da Globo.

Ao longo da madrugada desta quinta-feira, 7, na cozinha da Xepa, Davi percebeu que todos os alimentos da casa haviam sido confiscados ao abrir os armários e a geladeira. Indignado com a situação, o motorista de aplicativo desabafou com os colegas de confinamento.

"Não era feijão e arroz? Vocês estão brincando", reagiu Davi, sem acreditar que tudo estava vazio. "Eles tiraram tudo. Sabe o que é tudo? Só tem água", relatou ele ao encontrar Isabelle e Beatriz no banheiro.

"Você não tinha visto, Davi?", questionou a vendedora. "Não, para mim tinha arroz, feijão, tempero e goiabada", respondeu o brother. "Não tem nada", reforçou Bia. "Está brincando. Estão de sacanagem. Nada não existe. Não vai dar certo isso", reclamou o baiano, ainda desacreditado.

Momentos depois, o brother reclamou mais uma vez sobre o ocorrido. Em uma conversa com Matteus, ele fez um novo desabafo a respeito da ação de Fernanda e relatou o momento em que abriu os armários e se deparou com todos vazios. Confira!