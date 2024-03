BBB 24: Boninho revela que brothers só terão três alimentos no ‘Tá com Nada’

Boninho se pronuncia e anuncia mudanças após Fernanda violar regra do programa e aplicar a punição extrema do ‘Tá com Nada’ no BBB 24

Na madrugada desta quinta-feira, 7, o diretor Boninho anunciou uma medida drástica para os confinados no Big Brother Brasil 24. Isso aconteceu após Fernanda violar uma regra do programa, que resultou na punição extrema do 'Tá com Nada'. Nas suas redes sociais, ele contou que os brothers agora terão acesso limitado a apenas três alimentos.

Assim que a sister cometeu um erro, o 'Vacilômetro', um termômetro de 'vacilos', acabou explodindo e resultou na medida para os confinados, que foram parar no 'Tá com Nada'. Apesar de ser uma grande infração, a confeiteira e os demais colegas não se importaram e deram risada, mas o diretor acredita que eles deveriam estar assustados.

Através de seu perfil oficial no Instagram, Boninho comentou sobre a medida: “Eles estavam muito perto de chegar no "Tá com Nada" e aconteceu. Agora é perrengue e se preparar porque amanhã tem prova longa”, ele deu um spoiler sobre a Prova do Líder, que vai acontecer na noite desta quinta-feira, 7, e deve ser de uma disputa de resistência.

Além disso, o comandante da atração global explicou que a despensa da casa já foi esvaziada e que, a partir de agora, todos os confinados, inclusive aqueles que estavam no VIP, só terão acesso a três opções alimentares: "Agora, arroz, feijão e goiabada estão garantidos. Vamos ver como a galera vai reagir”, disse Boninho. Vale mencionar que os cigarros também foram confiscados.

Pronto para ver a casa mais vigiada do Brasil pegar fogo, o diretor contou que está ansioso para assistir as reações dos confinados: "Ai que saudade do 'Tá com Nada'! Fazia tempo que isso não acontecia e dessa vez foi só um vacilo, nada grave. Será que essa panela de pressão vai bombar?", ele brincou com o erro da confeiteira.

Como Fernanda colocou a casa no ‘Tá com Nada’?

Fernanda causou o incidente ao entrar na Casa mais vigiada do Brasil com uma taça de bebida da festa do líder, Lucas Henrique, algo proibido no reality show da Globo. Por essa razão, a confeiteira perdeu 50 estalecas. Mas essa não foi a única punição da carioca, já que os brothers estavam acumulando punições anteriores na casa.

Depois que a sister cometeu o erro, o 'Vacilômetro' explodiu e anunciou que todos os confinados foram parar no 'Tá com Nada'. Por isso, Fernanda, que estava no VIP nesta semana, perdeu sua vantagem e consequentemente, também mandou todos os outros colegas para a Xepa, com uma dieta ainda mais restrita que o normal, como explicado por Boninho.

Vale lembrar que durante a semana passada, o grupo de Fernanda tentou aplicar a medida extrema de propósito, especialmente Yasmin Brunet, que recebeu várias punições. No entanto, a sister deixou essa medida drástica de lado depois que Boninho interveio. Na ocasião, o diretor do programa explicou que ela poderia ser expulsa por mexer com a produção do programa.