BBB 24: Davi aponta sister como 'leva e traz': 'Tomar cuidado'

Após últimos acontecimentos na casa do BBB 24, Davi aponta sister como 'leva e traz' e alerta seus aliados sobre comportamento dela

Durante a festa da líder Beatriz, Davi alertou seus aliados, Matteus e Alane, sobre o jogo de uma sister. O motorista de aplicativo comentou que reparou uma movimentação de Leidy Elin em vários grupos da casa e falou para eles ficarem espertos.

Após protagonizar uma discussão com Wanessa Camargo antes da festa e Alane com Yasmin, os brothers falaram sobre a situação do jogo. "Agora vão se unir", opinou Matteus. "Eles já estavam unidos na mesa da Xepa", relembrou a bailarina. "Aquilo ali foi uma resposta para outras coisas", ponderou Matteus.

O papo seguiu e Davi alertou: "Tomar cuidado com Leidy também. Claro! Ela joga com Lucas, você acha que ela joga com você?". "Acho que sou prioridade dela", disse Alane. "Amanhã ou depois eu vou falar para você: viu? Eu te falei", comentou o baiano. "Entre salvar ela e nós aqui, não há dúvida", disse Matteus. "Entre nós e Buda, ela salva o Buda", afirmou Alane.

"Não está prestando atenção no jogo? Está muito claro isso aí, ela joga com Lucas, Yasmin e Wanessa", completou Davi. Minutos depois, Leidy voltou a ser tema entre eles. "Na minha opinião, ela é leva e traz. Para mim, ela vem aqui, ouve nossa conversa, fala de jogo com a gente, depois ela vai lá", declarou Davi. "É o que eu sinto, por isso não me sinto confortável. Quando eu sinto uma coisa, não sei o que é, eu sinto", acrescentou o motorista.

É bom lembrar que antes da festa, Davi protagonizou uma discussão com Wanessa e a sister se recusa a continuar no mesmo quarto que o brother.

Beatriz nota reação de brothers em festa

Após o fim de sua tão esperada festa do líder, Beatriz percebeu que alguns brothers tiveram um comportamento suspeito no evento e comentou com seus aliados sobre o que conseguiu enxergar ao longo de sua comemoração.

Além de chorar de muita emoção por ter tido sua história de camelô contada na decoração, a vendedora do Brás falou sobre Matteus, Alane e Davi terem ficado até o final com ela. Em seguida, Bia contou sobre ter sentido falsidade em alguns.

"Gosto muito da Wanessa, confio nela também, mas quem confio mais ainda é em vocês três. Para mim, vocês três e Leidy", afirmou a Líder. "Para mim, vocês também", reforçou Alane. "Tinha gente que estava com a cara tipo assim: 'estou aqui porque tenho que tem que estar'. E o povo vindo me abraçar, me elogiando muito, que eu vou conseguir... Para que essa falsidade?", indagou Beatriz. Saiba mais aqui.