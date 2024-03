BBB 24: Davi aponta erro de Alane e Beatriz e dispara: 'É um bando de cobra'

Em papo com Isabelle, o Davi contou do conflito que está com as aliadas no jogo e diz que a situação abalou a amizade entre eles

Na academia do BBB 24, nesta terça-feira, 05, Davi conta para Isabelle do conflito que está com Beatriz e Alane, suas aliadas na casa. Após a briga generalizada entre ele, Leidy Elin e Yasmin nesta madrugada após o ‘Sincerão’, as sisters do Quarto Fada afirmaram não querer mais falar de jogo com o baiano, apontado que ele vazou uma informação trazida por elas sobre o voto de Leidy em MC Bin Laden.

No longo papo, Davi argumenta que acabou comprometendo a Alane, que contou para ele sobre o voto da trancista, mas diz que a bailarina sabia que ele iria expor essa informação. Ele aponta que o erro maior foi de suas aliadas, que repassaram a informação.

Isabelle o aconselha e aponta que as sisters confiam em Davi e, por isso, ficaram chateadas com a situação. Os dois continuam a conversar e Davi argumenta que ninguém quer ouvir o lado dele da história.

"Eles não analisaram a situação e vieram me informar. E aquela informação, pra mim, é informação de jogo. Se chegar pra mim informação de jogo e eu puder usar essa informação pra movimentar o jogo, não tenha dúvidas que eu vou usar", o baiano esbraveja.

"O erro não foi meu. Eu posso ter errado porque elas vieram falar comigo, mas eu usei isso como arma de jogo. Então o erro partiu da Alane e da Bia, elas estão erradas, não sou eu" , Davi continua.

"Só que você não consegue entender o que elas estão falando que a sua parte de errar foi você não ter tido o pensamento na hora da explosão ali e não ter falado?", Isabelle o questiona.

"Pensamento não, eu falei que não ia falar, só que veio todo mundo me atacar, justamente ela. E eu não ia ficar sem me posicionar, eles me atacando ali e deixando eles me atacar. Eu fui e ataquei também", Davi rebate. "Pois é, foi no momento do calor, se não fosse o momento do calor, não teria saído. É isso que elas queriam falar", diz a manauara.

Depois, Isabelle questiona se a situação teria atrapalhado a amizade entre Davi, Alane e Beatriz. "Pode ter mudado, sim. Só que tudo tem um tempo certo", ele responde. "Porque eles são todos amigos", diz Isabelle.

"Será? Eu acho que não, viu. Acho que a gente fica vendo, só porque eles estão juntinhos ali conversando, a gente pensa que eles são amigos. É um bando de cobra. Cheio de cobra aqui nessa casa", o brother dispara.