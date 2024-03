BBB 24: Fernanda analisa comportamento de Davi após brigas

'Fazendo uma fita boa com a galera', Pitel conta para Fernanda a conversa que teve com o baiano sobre a arrumação da casa

Na tarde de terça-feira, 05, Pitel vai para o Quarto Gnomo e conta para Fernanda da conversa que teve com Davi mais cedo sobre a arrumação da casa mais vigiada do Brasil. No papo com o baiano, a sister apontou que ele tem um ato de cuidado após brigar com outros brothers.

Pitel conta para Fernanda que os dois conversaram tranquilamente, mas opina: "É muito disso, que eu falo, sabe. É o que o Brasil compra. O Brasil pode estar comprando o desrespeitoso ou o bem posicionado. Sai da nossa alçada".

"Tudo aqui é muito difícil de acreditar. Tudo bem, sempre faz tudo. Só que toda vez que sai uma briga grande, ele faz mais. Então parece, parece, que ele tá fazendo pra fazer uma fita boa com a galera" , Fernanda fala sobre o comportamento de Davi.

"Ele sempre faz isso sim, a gente só tá avaliando um quadro repetitivo, como você falou. Porque não é a primeira vez, nem segunda, nem terceira. Por que é sempre diferente depois que acontece uma briga grande?", a carioca continua.

Pitel fala para Davi sobre suas atitudes

Pitel resolveu dar sua opinião sobre os acontecimentos da casa para Davi. Após a briga generalizada da madrugada desta terça-feira, 05, após o Sincerão, o motorista de aplicativo preparou um almoço para os participantes.

Enquanto o brother cozinhava, a assistente social perguntou se ele queria ouvir a opinião dela. "De jogo?", questionou o baiano. "Não...mais ou menos", respondeu a sister. "Fala", pediu Davi.

"Sabe o que parece? Parece que tem um ciclo vicioso. Depois de toda grande briga que acontece, acontece também um grande ato seu cuidado, de almoço, de limpeza...", começou, antes de ser cortada por Davi: "Mas é sempre que eu faço, você sabe, né?".

"Sei, mas sempre parece que é tipo uma redenção. Por isso que eu falo que parece sempre um ciclo vicioso [...] Você sabe que você não precisa fazer nada disso", afirmou ela, que acrescentou que no contrato não tem essa obrigação.