BBB 24: Conversa de Isabelle com produção vaza após sister passar mal

Como é o atendimento no BBB 24? Após Isabelle passar mal, erro da produção acaba vazando parte da conversa no confessionário e expõe equipe médica

Durante a festa do líder nesta quinta-feira, 22, Isabelle passou mal e precisou receber assistência profissional no confessionário do Big Brother Brasil 24. No entanto, um erro da produção acabou vazando parte da conversa da sister e expondo a equipe médica do programa, mostrando como é o atendimento médico dentro do reality show da Globo.

Tudo aconteceu depois que a sister se queixou de cólicas e vomitou durante a madrugada, Isabelle contou com o apoio de alguns colegas de confinamento e foi levada às pressas até o confessionário para receber atendimento. No entanto, ao abrirem a porta do cômodo para deixar a manaura, se depararam com uma surpresa.

Dois profissionais da equipe já estavam de prontidão, convocados para o momento em que a dançarina adentrasse o cômodo: uma jovem estava sentada no chão do confessionário, enquanto um homem surgiu ao lado da cadeira. Eles vestiam roupas pretas, cobrindo a parte superior do corpo, mas estavam com o rosto à mostra.

Assim que notaram a presença da equipe, os brothers levaram um susto. WanessaCamargo ficou impressionada ao notar os médicos e repetiu diversas vezes: “Tem um médico aí com ela”, disparou sem pensar duas vezes.A cantora ainda tentou dar uma espiadinha a mais, mas foi repreendida pelas colegas de confinamento e fechou a porta rapidamente.

Isabelle vomitou no banheiro e a produção enviou ministros do STF para ajudá-la #BBB24pic.twitter.com/Iv4qFeOeaB — Fora di Contexto 🗣️ (@ForaDiContexto) February 22, 2024

Por fim, Isabelle sentou na cadeira e começou a relatar que estava sentindo muitas dores. A equipe se prontificou a escutá-la assim que adentrou o cômodo, porém, não foi possível ouvir o áudio dos médicos. Logo em seguida, as câmeras do reality foram cortadas, mas deram um vislumbre de como é o atendimento no programa global. Claro que o momento repercutiu nas redes sociais:

Gente? 💀 A Isabelle foi pro confessionário no atendimento Médico, E a médica toda de preto igual os da Peste Negra 😮 #redebbb#BBB24pic.twitter.com/ioGf4k2DJE — ☄️🧩☄️ (@Dieralisson) February 22, 2024

Instantes depois, a dançarina retornou para casa e os confinados deram uma pausa na festa para recebê-la. No entanto, o ambiente acabou ficando muito tumultuado e o chefão do programa ficou irritado ao assistir a cena. Como resultado, o Big Boss decidiu enviar um recado direto, ordenando que os brothers se afastassem de Isabelle.

Áudio vaza depois de Davi entrar no confessionário:

Essa não foi a primeira vez que a produção deixou escapar um detalhe no BBB 24! Depois de passar mal durante os últimos dias, Davi decidiu apertar o botão da desistência do reality show para ir embora. Porém, antes disso, ele foi chamado ao confessionário e um áudio suspeito vazou em outra câmera e está dando o que falar na internet.

Davi foi chamado ao confessionário pela produção e entrou sozinho. Enquanto isso, Isabelle ficou na sala de estar rezando pelo amigo. Em determinado momento, o áudio do confessionário vazou para a câmera da sala e o público pode ouvir um trecho da mensagem, com uma voz semelhante a de Boninho; saiba o que o diretor disse para Davi.