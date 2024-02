BBB 24: Brothers recebem advertência após Isabelle passar mal: “Cuidando”

Deu ruim! Big Boss repreende comportamento dos participantes após Isabelle passar mal e precisar de atendimento médico em festa no BBB 24

Na madrugada desta quinta-feira, 22, os confinados do Big Brother Brasil 24 curtiram mais uma festa do líder. No entanto, a celebração teve um momento tenso quando Isabelle passou mal e precisou receber atendimento médico. Ao retornar, os brothers se reuniram na sala, e foi nesse momento que Big Boss repreendeu uma das atitudes dos participantes.

Tudo começou quando Isabelle se queixou de cólicas. No banheiro da casa, a participante começou a passar mal, chegando até mesmo a vomitar devido às intensas dores. MC Bin Laden e Fernanda, que estavam próximos, ofereceram os primeiros socorros à dançarina, mas perceberam que ela precisava de assistência profissional.

Em seguida, Isabelle recebeu apoio de outras sisters e foi levada para o confessionário, onde recebeu atendimento médico, enquanto os confinados celebravam a festa do lado de fora. Antes das câmeras do cômodo serem desligadas, parte do público notou a presença de duas pessoas vestidas de preto, prontas para prestar atendimento médico à participante.

Instantes depois, a dançarina retornou para casa e os confinados deram uma pausa na festa para recebê-la. No entanto, o ambiente acabou ficando muito tumultuado e o chefão do programa ficou irritado ao assistir a cena. Como resultado, ele decidiu enviar um recado direto, ordenando que os brothers se afastassem de Isabelle.

BigBoss: “Atenção,deem espaço pra isabelle,apenas quem está perto cuidando dela” ELES TOMANDO BRONCA QUASE SEIS E MEIA DA MANHÃ 🗣️ #BBB24pic.twitter.com/ujfg6z8YSy — Gustavo (@guhdemoraiss) February 22, 2024

"Atenção: deem espaço para a Isabelle. Apenas quem estiver cuidando dela por perto”, o Big Boss anunciou através dos alto-falantes e telões espalhados pela casa mais vigiada do Brasil. Logo, os brothers se afastaram e apenas alguns colegas continuaram a prestar assistência à professora, que tomou um banho e foi descansar.

Brother rouba ovos de Davi e é exposto em edição do programa:

O recado do Big Boss não foi o único episódio inusitado na casa mais vigiada do Brasil nos últimos dias. Na última quarta-feira, 21, a produção expôs quem roubou os ovos de Davi na Xepa. O autor do furto é Lucas Henrique, que tirou sarro da situação e até chamou outros brothers para verem ele fazendo o alimento do motorista de aplicativo.

Consciente e rindo da situação, o professor subiu em uma cadeira para pegar os ovos, que estavam escondidos para evitar esse tipo de ação. Afinal, na última semana, Davi já tinha sido roubado por outro participante. Vale mencionar que o amigo de Isabelle não consome carne. A equipe dele se pronunciou na rede social incrédula ao ver a cena desrespeitosa.