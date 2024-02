BBB 24: Brother rouba ovos de Davi e é exposto em edição do programa

Após dias sumindo ovos de Davi, produção expõe brother que rouba os alimentos do motorista de aplicativo; o 'ladrão' teve apoio de outros participantes

A produção expôs quem roubou os ovos de Davi na Xepa nesta quarta-feira, 21. O autor do furto é Lucas Henrique, que tirou sarro da situação e até chamou outros brothers para verem ele fazendo o alimento do motorista de aplicativo.

Consciente e rindo da situação, o professor subiu em uma cadeira para pegar os ovos, que estavam escondidos para evitar esse tipo de ação. Afinal, na última semana, Davi já tinha sido roubado por outro participante. A equipe dele se pronunciou na rede social incrédula ao ver a cena desrespeitosa.

"Na edição de hoje, pudemos acompanhar o momento em que Lucas, de maneira furtiva, pegou um dos ovos de Davi durante a madrugada. Apesar de ter agido sigilosamente, sua atitude não passou despercebida, pois ele próprio mostrou para alguns de seus aliados, que inclusive presenciaram a preparação do lanche da noite", escreveram.



"Entristece saber que embora Davi não coma carne uma das poucas fontes de proteínas está sendo retirada dele. E saber que alguns dos participantes levam isso de forma descontraída, mesmo que Davi já tenha perdido 3 ovos anteriormente, é realmente difícil de compreender. Lucas admitiu ter pego um dos ovos de Davi na madrugada, porém ele nega ter pego os outros três que haviam desaparecido durante a semana", lamentaram a atitude.

Nos comentários, o público ficou perplexo com o furto. "Estranho é a produção do BBB permitir isso", disseram. "Esse é o cara do movimento social? O professor? Tem muita noção de coletividade mesmo…", apontaram outros.

Davi solta pum na cozinha e espanta brothers

Davi assustou os brothers ao soltar um pum alto durante a tarde desta quarta-feira, 21, no Big Brother Brasil 24. Na cozinha da casa mais vigiada do Brasil, o motorista de aplicativo conversava com Matteus, Alane e Beatriz quando precisou interromper o papo.

"Pera aí, rapidinho", disse o brother antes de levantar um pouco da cadeira para soltar o pum. O barulho alto assustou o gaúcho, a bailarina e a vendedora, que logo reagiram. Veja o momento aqui.