BBB 24: Conversa de Davi e Fernanda sobre tapa em sister é relembrada

Deu um tapa? Conversa de Davi e Fernanda falando sobre suposta "mão boba" de baiano na confeiteira é mostrada no programa

A conversa de Davi e Fernanda sobre ele ter dado uma tapa no bumbum da sister foi mostrada no programa deste sábado, 30. A produção então relembrou o momento em que a confeiteira falou com o motorista de aplicativo sobre a situção.

Sem exibir direito a imagem da suposta "mão boba" do baiano na sister, a equipe então relembrou quando os participantes falaram sobre a situação e o momento em que Davi foi cumprimentá-la na cozinha.

Na área externa da casa, Fernanda apareceu esclarecendo a situação com o brother. A confeiteira então disse que não levou o caso para o confessionário por não ter se ofendido e ele pediu desculpas alegando ter sido sem querer. Davi então se retratou e falou ser casado, não tendo intenções com ela.

"Que a gente nem se conhecia e você bateu na minha bunda... foi aqui na cozinha, fui te dar bom dia de lado, a gente nem se conhecia... você deu um tapa, foi uma coisa muito estranha... isso realmente aconteceu, mas foi lá na primeira semana", relembrou ela. Fernanda então explicou que não foi ao confessionário por não se sentir ofendida e não querer tirar a chance de alguém no início do jogo.

"Sinceramente, se eu dei não foi com intenção, mas acredito que deve ter sido sem querer, eu ir diretamente fazer isso não foi com intenção, porque eu sou casado", defendeu-se Davi.

Nos últimos dias, Fernanda deu o que falar ao dizer que Davi deveria procurar um emprego de "segurança de prédio" e depois alegar que ele não de encaixa em grupo por ser um "menino pobre".

Davi e Matteus discutem após atitude de brother

A amizade de Davi e Matteus está abalada após os brothers discutirem um tempo antes da festa deste sábado, 30. Os participantes se desentenderam após o o gaúcho não gostar de uma atitude do baiano.

Em uma longa conversa, o Alegrete comentou que considerou desrespeitosa a forma que o motorista de aplicativo fez enquanto as sisters estavam orando. Matteus achou falta de respeito ele falar alto no momento. Veja o que aconteceu aqui.