BBB 24: Brothers se surpreendem com mensagens externas após brigas

É permitido? Brothers se emocionam com recados externos em nova dinâmica após confusão e especulações de expulsão no BBB 24

Após uma madrugada marcada por confusões no Big Brother Brasil 24, os confinados foram surpreendidos com uma mudança na rotina nesta terça-feira, 26. Enquanto aguardavam o Raio-X na sala, eles foram informados que não haveria o vídeo diário. Em seguida, os participantes foram conduzidos a uma ação patrocinada, que incluiu mensagens externas de seus melhores amigos.

Quando a produção anunciou o cancelamento do vídeo diário, os confinados ficaram apreensivos, especialmente após a intensa discussão entre Davi e MC Bin Laden dentro do reality show. Mas em meio às especulações sobre uma possível expulsão dos brothers, eles foram levados para a nova dinâmica sob o comando de Ana Clara.

Durante a atração, a apresentadora introduziu o patrocinador e anunciou uma surpresa especial para os confinados. Todos os brothers deveriam montar um quebra-cabeças com a foto de um amigo de fora do programa. Ao completarem o desafio, os participantes receberiam uma mensagem externa, algo extremamente raro, mas permitido durante as dinâmicas do reality show.

Muitos participantes, incluindo Beatriz e Matteus, se surpreenderam e caíram no choro quando ouviram a voz de seus colegas da vida real. Apesar das mensagens emocionantes, os participantes não receberam informações que pudessem comprometer a dinâmica do jogo, mas sim palavras de incentivo em meio à turbulência do último dia.

Beatriz ganhou mensagem de áudio de seu amigo Marcelo.

Bin Laden ganhou mensagem de áudio de seu amigo Gabriel.

Davi ganhou uma mensagem de áudio de seu amigo George.

Para quem não acompanhou, a confusão teve início após a dinâmica do "Sincerão" na última segunda-feira, 26. Matteus chamou o funkeiro para conversar e uma discussão acalorada entre os dois começou. Davi estava ao lado tentando acalmar o colega, mas o baiano se irritou ao ouvir os comentários do cantor e eles começaram a se provocar.

Mesmo sem agressão direta entre os protagonistas da briga, LucasHenrique teria recebido uma cotovelada do cantor de funk e caído enquanto tentava apartar a confusão. Davi também foi acusado de dar uma cabeçada no funkeiro. Dentro e fora do reality show, brothers e o público especulam sobre uma possível expulsão dos dois participantes.

Wanessa alfinetou Davi e Bin:

Além de apagar o vídeo com seu pedido de desculpas e compartilhar um desabafo, na madrugada desta terça-feira, 26, Wanessa Camargo usou as redes sociais para compartilhar algumas mensagens enigmáticas. No entanto, muitos seguidores acabaram interpretando os recados como alfinetadas, especialmente após a briga entre Davi e MC Bin Laden no reality.

Em sua conta oficial no X, o antigo Twitter, Wanessa publicou inicialmente um gif de um gatinho lixando as unhas com a legenda ‘falo nada’. Na sequência, a cantora decidiu compartilhar uma mensagem sobre acolhimento e empatia. Além disso, ela afirmou que estava cansada de ser ‘bode expiatório’, e o comentário repercutiu nas redes sociais.